CIFUENTES. CS ASEGURA QUE SU APOYO A LOS PGE “NO ESTÁ EN CUESTIÓN” POR EL ‘CASO CIFUENTES’

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró este miércoles que su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 “no está en cuestión” por lo que haga el Partido Popular con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.



En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Villegas insistió en que depende del PP conservar o no el Gobierno de Madrid y que la fecha de la moción de censura impulsada por los socialistas, que podría celebrarse hasta el 7 de mayo, va a ser “importante” para tomar esa decisión.

“Estamos diciéndole a Rajoy que por una vez salga de su incapacidad para tomar decisiones y actúe”, exigió, antes de reafirmar que el PP perderá el Gobierno de la Comunidad de Madrid si Cifuentes no abandona la Presidencia. “Ahí está la discusión y eso es lo que se dirime”, sentenció.

Por ello, explicó que la de los Presupuestos es una “negociación aparte que va por otra vía”. “Y nuestro apoyo a los PGE no está en cuestión por el tema de la Comunidad de Madrid”, zanjó Villegas.



