CIFUENTES. EL PP EXIGE A CS Y EL PSOE “QUE SE APLIQUEN EL CUENTO” Y EXPULSEN A LOS DE LAS “LICENCIATURAS FALSIFICADAS”

El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, reclamó este lunes a Ciudadanos y al PSOE “que se apliquen el cuento” y expulsen de sus filas a los de las “licenciaturas falsificadas”, como lo piden en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por las presuntas irregularidades en su máster.



“¿Si alguien falsifica su licenciatura en otro partido no pasa nada y si pasa en el PP hay que quemarlo a lo bonzo?”, se preguntó el vicesecretario general del PP en la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del partido tras la reunión del Comité de Dirección que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Aludió al caso del diputado de Cs Toni Cantó, por haberse presentado anteriormente en su currículum como “pedagogo” sin tener esta titulación, lo que la convertiría en una “licenciatura fantasma”. “¿Si nunca fue licenciado en Pedagogía por qué aparecía en su currículum y por qué se borró?”, inquirió Maroto.

También se refirió al secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, que tuvo que reconocer que durante años hubo una “irregularidad” en su currículum, donde se presentaba como licenciado en Matemáticas sin haber acabado la carrera.

Se llegó a preguntar “de qué van” estas formaciones políticas que exigen la marcha de Cifuentes “si tienen en sus filas gente que ha falsificado” sus currículos. “¡Siempre se pone el dedo sobre los mismos!”, lamentó, al tiempo que consideró una “tomadura de pelo” lo que está pasando con los políticos de las “licenciaturas falsificadas”.

Así las cosas, instó a Cs a expulsar de sus filas “a quienes han reconocido mentir” y después a explicar públicamente con qué programa de Gobierno estarían dispuestos a acudir a la moción de censura que impulsan los socialistas en la Asamblea de Madrid contra Cifuentes con el respaldo de Podemos. “La pregunta es si van a subir en este año y medio los impuestos, porque el PSOE los sube siempre”, apostilló.

En síntesis, se mostró partidario de que “esos partidos que hablan de que hay que expulsar a los que mienten” actúen “con la misma contundencia” en sus filas. Dicho esto, recordó que en el ‘caso Cifuentes’ hay abiertas dos investigaciones, la de la propia Universidad Rey Juan Carlos y la judicial, y que habrá que estar a lo que digan ambas para “poder armar una conclusión definitiva en un sentido o en el otro”.

Aseguró, asimismo, que el PP no dará “nada a cambio” a Cs para que modifique su opinión con respecto a Cifuentes, porque “esto no es un intercambio de cromos”. En todo caso, invitó a la formación liderada por Albert Rivera a que escuche a la calle, donde “la mayoría de la gente pide que se aplique un mismo rasero a todo el mundo”.



