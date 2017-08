¿Advirtió la CIA a los Mossos del atentado?: una historia de informaciones cruzadas y desmentidos

¿Y si los Mossos hubiesen recibido una alerta sobre lo que iba a pasar en Cataluña? ¿Y si, además, lo hubiesen negado conscientemente? Esto es a lo que apuntan las nuevas informaciones aparecidas este jueves en El Periodico de Cataluña y que ya han hecho saltar las alarmas dentro de la Generalitat, cuyo conseller de Interior y el jefe de los Mossos están ahora reunidos.

Según estas informaciones, los Mossos recibieron una alerta de atentado por parte de la CIA el 25 de mayo, es decir, hace casi tres meses. En ese escrito se daban muchos detalles de lo que posteriormente pasaría en Barcelona.

Según se recoge en la información del periódico catalán, el autodenominado Estado Islámico, siempre según el informe de la CIA, pretendía atentar en "zonas turísticas muy concurridas", "específicamente en La Rambla".

La inteligencia estadounidense, hablando eso sí de "información no corroborada de veracidad desconocida", habría informado a la Policía catalana, a las fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De esta manera, la CIA habría trasladado esto al conocimiento de las fuerzas españolas "con fines de inteligencia".

Tres veces desmentido por la Generalitat

Este supuesto aviso de la CIA ya lleva tiempo sobrevolando y fue publicada por este mismo medio hace unas semanas. Sin embargo, tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como el 'conseller' d’Interior, Joaquim Forn, y el 'major' de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, negaron con rotundidad conocer este aviso. La explicación fue, en ese momento y antes de la publicación del texto, que las competencias de Cataluña no les permiten estar en contacto con medios de inteligencia internacionales como sería la CIA.

Pero las nuevas informaciones de El Periódico contradicen esa versión. El documento que publica el diario especifica que fue entregado a los Mossos, así como a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de forma simultánea.

El director de El Periódico lo sabía desde hacía dos meses

El director del diario catalán 'El Periódico', Enric Hernández, ha explicado en declaraciones a Onda Cero que si en su día no se publicó esta información fue para "no generar alarma" y que pensó que "se tomarían las medidas preventivas" y que el atentado perpetrado este 17 de agosto en la calle barcelonesa "no se produciría".

Aunque ha aseverado que no sabe si "se hizo o no lo suficiente" por parte de los Mossos, sí ha dicho que no tiene "la menor duda" de que la información que publica 'El Periódico' es veraz. Según sostiene, tras los atentados consiguieron que la fuente original --que ha rechazado revelar por secreto profesional-- les remitiese el informe del que le habían hablado miembros del Ejecutivo autonómico a principios de junio.

"Lo que figura en el escrito que recibo con posterioridad es literalmente lo mismo que me relatan a principios de junio las fuentes gubernamentales catalanas, con frases calcadas", ha expresado.

Asimismo, ha aclarado que el texto que acompaña a la información de 'El Periódico' no es el informe original, sino que es una mera reproducción del contenido del texto, y que han preferido no difundir el texto que remitido a este diario.