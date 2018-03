CHIVITE AFIRMA QUE EL PSOE ESTÁ EN UN “CAMBIO DE MODELO Y TODOS LOS CAMBIOS LLEVAN RETICENCIAS”

La secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, restó este martes importancia a la falta de unidad en el partido que mostró la escuela de ‘Buen Gobierno’ del fin de semana y se limitó a indicar a que “el PSOE está en un cambio de modelo de partido y todos los cambios llevan a veces reticencias". "No le doy más importancia a eso”, apostilló.



Así se expresó Chivite en el Fórum Europa organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que le preguntaron por las ausencias de líderes territoriales del partido en el cónclave que los socialistas celebraron estos días pasados en Madrid.

“Me duele que los medios trasladen cosas que no debieran ser la noticia” porque después de “todo el esfuerzo de la escuela de gobierno”, que “la noticia sea esa, en fin, es coger el rábano por las hojas y sacer noticias de donde no las hay”.

De esta manera, lanzó la crítica a los periodistas que evidenciaron que no había toda la unidad deseada por la dirección por algunas ausencias en el cónclave socialista y tras las llamadas de atención a esa unidad de referentes como José Luis Rodríguez Zapatero y Javier Solana.

Sobre la cuestión de ‘nación de naciones’ que el PSOE aprobó en su pasado congreso, la líder de los socialistas navarros afirmó que “España es plural" y pidió que "cada una de las comunidades se respete en su singularidad y pluralidad", a la vez que demandó "articular un proyecto de país” y apostó por un proyecto en el que “todos” se puedan “sentir cómodos”, restando importancia a que a esas identidades y singularidades algunos las quieran llamar naciones.

Por otra parte, preguntada por qué el PSOE no hace frente a Podemos y a su líder, Chivite afirmó junto a su secretario general que “los diputados socialistas, la Ejecutiva y Pedro Sánchez en primera persona, han puesto a Pablo Iglesias en su sitio, pero quien lo va poner en su sitio son los ciudadanos cuando voten”, lo que provocó la sonrisa del máximo dirigente socialista.



