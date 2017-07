PARO. RAJOY CELEBRA UNOS DATOS DE LA EPA QUE LE HAN DADO “ESTÍMULO Y GASOLINA” PARA AVANZAR

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mostró este jueves una “enorme alegría” por los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que le han dado “estímulo y gasolina” para “seguir haciendo frente a la crisis económica más dura que ha vivido España a lo largo de decenas de años”.

En la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo, valoró así que el número de parados en España haya bajado en 340.700 personas en el segundo trimestre del año (–8,01%) con respecto a los tres primeros meses de 2017, con lo que la cifra total de desempleados se situó en 3.914.300.

De esta manera, la tasa de paro se situó en el 17,22% entre abril y junio, lo que supone 1,53 puntos menos que en el trimestre anterior, según la EPA publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para Rajoy, con estos datos se ha constatado que el empleo “abre horizontes de esperanza al conjunto de la sociedad”.

“Los datos a mí me han producido una enorme alegría, pero sobre todo me han dado un estímulo y gasolina para, con todos mis colaboradores y todos los españoles –que son los que crean empleo-, podamos seguir haciendo frente a la crisis económica más dura que ha vivido España a lo largo de decenas de años”, expuso.

Estos datos, prosiguió, “nos dan la posibilidad de seguir trabajando con ilusión de cara al futuro” y suponen “buenas noticias” porque el empleo “es para cada persona el mejor mapa para aprovechar las mejores oportunidades de prosperidad y mejora personal”.

“Para el Gobierno es la brújula más precisa para no equivocarnos en el objetivo de hacer un país mejor”, destacó en el acto de entrega de Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo, que definió como “uno de los más bonitos y gratificantes en los tiempos que vivimos”, más aún tras conocer datos “muy esperanzadores” de la evolución del empleo en España.

Este jueves, Rajoy entregó personalmente la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a la nadadora paralímpica Teresa Perales, la periodista María Teresa Campos, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en su 40 aniversario y el jugador de baloncesto Pau Gasol.

Además de los citados, también reciben esta distinción Amado Franco, expresidente de Ibercaja; Joaquín Navarro, figura histórica del movimiento sindical y afiliado desde sus inicios a CCOO; el periodista Tico Medina; la periodista Paloma Gómez Borrero, a título póstumo; y Gerardo Fernández Albor, que fue el primer presidente de la Xunta de Galicia.

Del mismo modo, han sido distinguidos con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Córdoba, Miguel Cuenca; la bailarina Aída Gómez; el músico Pedro Iturralde; el exministro de la Presidencia Javier Moscoso; el creador de los supermercados Froiz, Magín Alfredo Froiz; y el hotelero segoviano Alberto Cándido.

