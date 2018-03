DEFENSA CELEBRA DESDE HOY UN CONGRESO PARA CELEBRAR EL V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

Google Plus

El Ministerio de Defensa, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Junta de Castilla y León, celebra desde hoy hasta el jueves el Congreso Internacional de Historia ‘Primus Circumdedisti Me. Claves de la primera globalización’ en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, para conmemorar el V centenario de la expedición que dio la primera vuelta al mundo.



El congreso está dirigido por el profesor Carlos Martínez Shaw y contará con la presencia de 239 historiadores y expertos de 21 países sobre la navegación en el siglo XVI, el descubrimiento del paso al océano Pacífico y los avances en la exploración y el comercio. También contará con la presencia de los agregados de Defensa en España de Argentina, Chile, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Reino Unido y Uruguay.

Los expertos harán una reflexión histórica sobre la primera vuelta al mundo tomando como punto de referencia las Capitulaciones de Valladolid que acaecieron hace 500 años, recrear las circunstancias en las que se llevó a cabo la expedición que abrió definitivamente el camino a la primera globalización y divulgar los conocimientos sobre el marino español Juan Sebastián de Elcano, que culminó la hazaña naval.

Este congreso es el primero de los eventos programados para 2018 dentro de los actos conmemorativos del V Centenario de la expedición que dio la primera vuelta al mundo.

El Ministerio de Defensa ha diseñado una página web (‘www.vcentenario.es’) donde puede obtenerse información adicional sobre el programa del congreso, el comité científico, ponentes y presentaciones, entre otras cuestiones.

“Fuiste el primero que la vuelta me diste” es el significado del lema en latín ‘Primus circumdedisti me’ que figura en el escudo de armas que el rey Carlos I otorgó en 1522 al marino español Juan Sebastián de Elcano, en recompensa por ser la primera persona en culminar la primera vuelta al mundo.

Por su parte, la Armada bautizó a su buque escuela en 1927 con el nombre del ilustre marino, cuyo lema, ‘Primus circumdedisti me’, figura inscrito en su toldilla (cubierta parcial que tienen algunos buques a la altura de la borda, desde el palo mesana al coronamiento de popa).

El 22 de marzo de 1518 el rey Carlos I firmó con el navegante portugués Fernando de Magallanes las Capitulaciones de Valladolid, por las que el Monarca ponía a su disposición una flota de cinco naves para ir a descubrir la Especiería y le otorgaba el título de capitán de esta armada y los de gobernador y adelantado de las tierras que descubriera.

El argumento expuesto por Magallanes fue que, según la división del Tratado de Tordesillas, las Islas Molucas se encontraban en los dominios correspondientes a España y no a los de Portugal, y, en consecuencia, el monopolio de las especias debía corresponder al Reino de España.

Este hito histórico originaría la primera circunnavegación, que inició Fernando de Magallanes el 20 de septiembre de 1519 y que, tras su muerte en las Islas Filipinas, finalizaría Juan Sebastián de Elcano el 6 de septiembre de 1522.



