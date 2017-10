RAJOY CELEBRA QUE EL BALANCE ECONÓMICO ES “POSITIVO” PERO AVISA DE QUE NO CABEN “TONTERÍAS”

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recalcó este lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular que el balance de la economía española es “positivo” aunque avisó de que no caben “tonterías” y que la prioridad ahora es intensificar el trabajo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

En su intervención ante la cúpula del PP, Rajoy repasó la situación económica del país un año después de que recibiese el respaldo del Congreso de los Diputados el pasado 29 de octubre de 2016 y fuese investido presidente del Gobierno.

“El balance económico es positivo, pero tonterías las justas”, sentenció Rajoy, refiriéndose a la necesidad de aprobar las cuentas públicas de 2018. “Evidentemente, el objetivo para las próximas semanas desde el punto de vista económico es conseguir tener unos PGE consensuados”, dijo en rueda de prensa el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

El ‘número 3’ de Rajoy en Génova recordó que los Presupuestos “están elaborados, pero no presentados en tiempo porque la situación política del país aconsejaba no hacerlo”. “Es el objetivo, creemos que dará estabilidad política y económica al país”, remarcó.

Conseguir pactar los PGE de 2018 sigue siendo un “objetivo prioritario para el Gobierno”, dijo Maíllo, asegurando así que en ningún caso está “aparcado”. Según reseñó, después de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, ha llegado el momento de “retomar” el diálogo principalmente con quienes apoyaron los Presupuestos de 2017.

Abundó en que hay “razones” y “argumentos de sobra” para avanzar en la negociación, al tiempo que incidió en que aprobar los PGE daría un “mensaje muy positivo y de confianza en el país” y “nos situaría en una situación inmejorable” para lograr el objetivo nacional de que haya 20 millones de personas trabajando en 2020.

