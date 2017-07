La CE avanza en los procedimiento contra Polonia, Hungría y la R. Checa por los refugiados

La Comisión Europea (CE) decidió hoy pasar a la siguiente fase en el procedimiento de infracción abierto contra Polonia, Hungría y la República Checa por el rechazo de estos países a reubicar a solicitantes de asilo, según el plan de reparto comunitario aprobado hace dos años.

El Ejecutivo de la Unión Europea (UE) remitió hoy dictámenes motivados (segunda fase en el procedimiento) a esos tres países por "incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de reubicación", informó el comisario europeo de Interior, Dimitris Avramópulos, en una rueda de prensa.

La Comisión lamentó que, pese a los "reiterados llamamientos" para la adopción de medidas y la puesta en marcha de procedimientos de infracción el mes pasado, estos tres países sigan "incumpliendo sus obligaciones jurídicas" y "mostrándose indiferentes con respecto a sus compromisos para con Grecia, Italia y otros Estados miembros", desde donde deberían recoger a demandantes de asilo.

Según el comisario, "ninguno de sus argumentos justifica que no implementen las reubicaciones".

"Lamento que algunos Estados miembros sigan sin mostrar solidaridad y rechazando participar en estos esfuerzos", comentó.

Según una decisión del Consejo de la UE (los Gobiernos de los Veintiocho), los Estados miembros deben ofrecer suficientes plazas de reubicación cada tres meses para garantizar un procedimiento de reubicación ágil y ordenado.

La CE destacó que, mientras que Hungría no ha tomado ninguna medida en absoluto desde que dio comienzo el plan de reubicación, Polonia no ha reubicado a nadie y no ha ofrecido ninguna plaza desde diciembre de 2015.

Por su parte, la República Checa no ha reubicado a ningún demandante de asilo desde agosto de 2016 y no ha ofrecido ninguna plaza durante más de un año.

El Consejo de la UE aprobó en verano de 2015 unas cuotas de reubicación de 160.000 refugiados que se encontraban en Italia y Grecia en un periodo de dos años, que acaban en septiembre próximo.

El compromiso no se está cumpliendo: para el 9 de junio pasado, se habían producido sólo 20.869 traslados (13.973 desde Grecia y 6.896 desde Italia), según datos de la Comisión Europea.

Dada la urgencia de la situación, las autoridades de la República Checa, Hungría y Polonia disponen de un mes para responder al dictamen motivado de la CE, en lugar del plazo habitual de dos meses, dijo la Comisión.

Si no recibiera ninguna respuesta o ésta fuera insatisfactoria, la Comisión podría decidir pasar a la siguiente fase del procedimiento de infracción y remitir en última instancia el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.