CCOO avisa de que no se va sumar a movilizaciones ni a la toma de plazas en Cataluña

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dejado claro que CCOO no se va a sumar a procesos de movilizaciones en Cataluña, ni a toma de plazas en defensa del referéndum de independencia que ha convocado la Generalitat para el 1 de octubre y que ha suspendido el Tribunal Constitucional.

"El sindicato va a apelar a posiciones compartidas. No se va a sumar a procesos de movilizaciones, ni de tomas de plazas. No se han tomado decisiones orgánicas", ha apuntado en referencia a las concentraciones que se han producido hoy a raíz de las 14 detenciones, la mayor parte de ellas de dirigentes de la Generalitat que formaban parte del núcleo duro de la convocatoria del referédum.

Sordo ha insistido en que CC.OO. no va a hacer llamamientos de ningún tipo sobre el referéndum convocado para el 1 de octubre porque no tiene intención de tutelar a los afiliados ante una cuestión que, en su opinión, no tendrá efectos jurídicos ni políticos.

El líder de CC.OO. ha reconocido que hay personas de su sindicato que están participando en concentraciones, pero ha señalado que se trata de decisiones individuales, ya que el sindicato no les dicta cómo deben actuar.

El dirigente sindical ha advertido de que cuanto peor vayan las cosas de aquí al 1 de octubre, más difícil será reconstruir puentes de negociación entre el Estado y la Generalitat.

Además, Unai Sordo ha puesto de manifiesto la necesidad de resolver mediante el diálogo lo que ha definido como un "problema político de muchísimo calado". "Se necesita abrir escenarios de negociación con mayúsculas en las instituciones", ha dicho Sordo, que ha lamentado la "indeseable escalada de tensión" que se ha producido entre el Gobierno central y el catalán.

Preguntado por si las pensiones peligrarían en una Cataluña independiente, Sordo ha recordado que, al territorializar las cuentas, Cataluña tendría que afrontar por sí sola su déficit en materia de Seguridad Social, que asciende a 4.700 millones de euros.

ÁLVAREZ (UGT) PIDE AL JUEZ QUE EXPLIQUE LOS REGISTROS

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recordado que no se ha declarado el estado de excepción en España, por lo que ha pedido a la Guardia Civil, al juez o a quien haya ordenado los registros en las sedes del Gobierno de la Generalitat de Cataluña que explique por qué se han hecho y qué es lo que han encontrado en los mismos.

En rueda de prensa junto al líder de CC.OO., Unai Sordo, para dar cuenta de las movilizaciones que han organizado en defensa de las pensiones, Álvarez ha señalado que la entrada de la Guardia Civil o de los Mossos en cualquier institución debe estar "plenamente justificada".

"Me gustaría que la Guardia Civil, el Ministerio fiscal o el juez que está actuando aquí explicaran estos registros en las sedes del Gobierno de la Generalitat. El estado de excepción no se ha promulgado en este país y cualquier actuación que se realice debe clarificarse (..) La entrada de la Guardia Civil o de los Mossos en cualquier institución tiene que estar plenamente justificada y necesitamos saber el objeto y lo que se ha encontrado de una manera clara y transparente", ha dicho al respecto.

VE COMPRENSIBLES LAS PROTESTAS DE LOS TRABAJADORES

El líder de UGT ha afirmado además que ve "perfectamente comprensible" que los trabajadores de las sedes donde se han efectuado los registros se echen a la calle para protestar porque han sido "violentados" en su trabajo.

Álvarez ha señalado que se está ante un conflicto político, no ante un problema, porque "Cataluña nunca será un problema para España y España no lo será para Cataluña". "Es un conflicto y los conflictos políticos se abordan directamente en una mesa. Lo conveniente es que, antes o después (del 1 de octubre), se abra un proceso de negociación que concluya con un acuerdo que solvente definitivamente este conflicto político", ha subrayado.

En cuanto a si habría un problema para pagar las pensiones en una hipotética Cataluña independiente, Pepe Álvarez no ha querido entrar a "especular con las cuentas" de las comunidades autónomas, aunque sí ha señalado que el Fondo de Reserva es de todos, "también de los catalanes" y que el déficit no puede situarse fuera del Fondo.

En todo caso, el líder de UGT ha apuntado que el sistema de pensiones español sitúa al pensionista donde cobra su prestación, no donde la ha generado, por lo que el tema sería algo más complejo de lo que parece. "Simplificar está muy bien para tener un titular, para echar leña al fuego, pero nosotros no hemos hecho estudios de viabilidad en materia de pensiones sobre ninguna comunidad. No tenemos interés en introducir las pensiones en el debate", ha concluido.