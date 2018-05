Política

CC cree que Sánchez "no tiene interés" en aprobar su moción y avisa que no va a prestarse a su "estrategia electoral"

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, cree que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "no tiene ningún interés" en que su moción de censura contra Mariano Rajoy salga adelante pero, de entrada, ha avanzado al socialista que su partido no va a prestarse a su "estrategia electoral". "El fin no justifica los medios", ha dicho.