CC reafirma ante el Rey que no apoyará a Sánchez si pacta con Podemos y critica que PSOE aún no haya hablado con nadie

El portavoz parlamentario de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha reafirmado ante el Rey que su partido no apoyará la investidura del socialista Pedro Sánchez si cierra un acuerdo de gobierno o programático con Podemos y se ha quejado de que el PSOE aún no haya tanteado a nadie sobre posibles apoyos para su investidura.

Así lo ha señalado Oramas en la rueda de prensa posterior a su reunión con el Jefe del Estado en el Palacio de la Zarzuela en el marco de la ronda de consultas que se ha iniciado este miércoles con vistas a una investidura.

CON PODEMOS NO LE DA NI LA ABSTENCIÓN

En esa conversación, la diputada tinerfeña ha ratificado al monarca que Coalición Canaria no piensa apoyar "en ningún caso" a Sánchez si cierra un gobierno de coalición ni un acuerdo programático con los de Pablo Iglesias, pero tampoco va a facilitarlo con una abstención. Además, ha desvinculado esta posición de las negociaciones para la gobernabilidad del Gobierno autonómico de Canarias.

Ahora bien, la diputada canaria se ha mostrado dispuesta a cerrar pactos de gobierno o de legislatura con el PSOE "haciendo tabla rasa" con sus incumplimiento con el Estatuto de Canarias y el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Eso sí, ha insistido, siempre que no pacte previamente un acuerdo programático con Podemos, un partido con el que no comparte ni la política económica, ni la financiera ni la fiscal y que, entre otras cosas, dice que "hay que exterminar a Coalición Canaria"."No vamos a ser ni el diputado 175 ni el 176 ni el 173 en la investidura --ha aseverado--. No hay ninguna razón que nos haga modificar esa posición.

"NO MODIFICAREMOS NUESTRA POSICIÓN"

En todo caso, Oramas ha trasladado al Rey su sorpresa de que se haya iniciado la ronda de consultas sin que el presumible candidato, Pedro Sánchez, ni nadie de su Gobierno se haya puesto en contacto aún con ninguna formación política, algo que no había sucedido antes."Da la impresión, desde fuera y desde dentro, que el candidato no tiene mucho interés en iniciar siquiera una conversación cordial o informal ni de pedir el apoyo a ninguna fuerza de este país", ha criticado.

Oramas ha admitido que no tiene "ningún temor" a que su posición pueda traer consigo un bloqueo político porque CC piensa que a España "no le conviene un gobierno del PSOE con Podemos" y, en todo caso, ha apuntado que su partido sólo cuenta con dos representantes en Madrid y que tanto en la primera vuelta como en la segunda hay otros partidos que podrían tomar decisiones a priori impensables, como sucedió con la segunda vuelta de Rajoy, en la que el PSOE facilitó, con su abstención, su investidura. En todo caso, ha remachado que "si hay que ir a otras elecciones, pues se va.