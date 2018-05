CC pide a Rajoy que reaccione porque, aunque la moción de Sánchez fracasará, la siguiente puede salir

A su llegada al Congreso para asistir a la sesión de control al Gobierno, Oramas, que no apoyará la moción de Sánchez, ha dado por hecho que ésta "no va salir". "Vamos a tener un teatro en función de los intereses electorales de los cuatro líderes de los principales partidos; otra cosa es lo que pueda suceder la semana que viene", ha deslizado, antes de remarcar que, desde su punto de vista, "el país no está para nuevas mociones de censura".

Desde su punto de vista, la situación del PP "es tremenda" y por eso Rajoy "tiene que reaccionar con su Gobierno y su partido". Preguntada si le está invitando a dimitir ha contestado: "Esa es una cuestión de él". En cualquier caso, le ha recomendado que cambie de "discurso sobre la corrupción".