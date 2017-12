21-D. JUNTS PER CATALUNYA VUELVE A SITUARSE PRIMERO EN NÚMERO DE ESCAÑOS CON EL 37,47% ESCRUTADO

Junts per Catalunya vuelve a situarse como primera fuerza política en número de escaños, 31, superando a Cs, que se queda con 34 asientos, con el 37,47% del escrutinio en las elecciones catalanas de este jueves.



Junts per Catalunya comenzó en cabeza desde los primeros puntos del escrutinio, cuando se estaba iniciando el recuento de los municipios más pequeños, pero fue bajando a media que aquél se iba desarrollando.

De hecho, Ciudadanos siguió la tendencia opuesta y con el 7,77% igualó a la candidatura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Esta lista ha vuelto a superar a la de Inés Arrimadas, con el 37, 47% escrutado.

Con ese porcentaje, ERC se situaba en tercera posición, con 32 escaños; el PSC en la cuarta, con 18; Catalunya en Comú-Podem en quinta con 8; la CUP con 5; y el PP como última fuerza con representación parlamentaria, con 3 parlamentarios. A pesar de ello, Cs supera en votos a Junts per Catalunya (25,11% frente al 22,41%). No obstante, las fuerzas independentistas logran la mayoría absoluta con 72 escaños.



