CATALUÑA. CATALUNYA SÍ QUE ES POT ADVIERTE DEL “CONFLICTO CIVIL” QUE TRAERÁ UNA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

El presidente del grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) en el Parlamento catalán, Lluís Rabell, pidió hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no aboque a la sociedad catalana a un “conflicto civil” con una declaración de independencia.

Rabell hizo esta afirmación en el Pleno que la Cámara autonómica celebra desde las seis de esta tarde para decidir su respuesta a la decisión del Gobierno central de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. En el turno de CSQP también intervino el secretario general de Podem, Albano Dante Fachin.

En su turno, Rabell dijo que su grupo se opone “frontalmente” al artículo 155, pero advirtió de que la reacción no puede ser una declaración de independencia (DUI). “La DUI no puede ser la respuesta al 155”, afirmó Rabell, quien afirmó que una pronunciamiento de este tipo provocará una “fractura irreversible” en la sociedad catalana.

“No nos aboque a un conflicto civil”, dijo este diputado refiriéndose a Puigdemont, al que pidió negociar “hasta el final” con el Gobierno para evitar la suspensión de la Generalitat en aplicación de la Carta Magna.

Por su parte, Dante Fachin preguntó a Ciudadanos, PSC y PP si piensan que la aplicación del 155 “será solución de alguna cosa”, ya que los dos millones de personas que han apoyado el proceso independista no “van a desaparecer”.

Al mismo tiempo, el líder de Podemos en Cataluña censuró al PSC y al PSOE que estén pactando “con los que fracturan” la sociedad catalana, en referencia al PP. Además, reprochó a los socialistas no haber amenazado al Gobierno de Mariano Rajoy con presentarle una moción de censura si no retiraba la aplicación del 155.

