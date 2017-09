CATALUÑA. ZAPATERO PIDE AL GOBIERNO “QUE ESCUCHE” LA OFERTA POLÍTICA DEL PSOE

Google Plus

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pidió este sábado al Gobierno “que escuche” la oferta política del PSOE para intentar superar el desafío independentista en Cataluña, compatible con el respaldo firme en la defensa de la ley.

Zapatero participó en la Fiesta de la Rosa en la localidad leonesa de Boñar en la que también intervino la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que reafirmó el respaldo al Gobierno en la defensa de la legalidad pero alertó de que los socialistas “no renunciamos” a la política.

Como siempre ha sido, dijo Zapatero, el Gobierno sabe que tendrá el apoyo “incondicional” del PSOE en la defensa de la Constitución y de la ley. En esa misma línea, aseguró, hay que pedir al Ejecutivo y al PP “que escuchen y apoyen” a los socialistas en su “oferta de diálogo, de política, que debe ser lógicamente desde la ley y una vez que desistan claramente de esa pretensión”, en referencia al referéndum.

Zapatero aseguró que está dispuesto a firmar “lo que haga falta” en defensa de la Constitución, porque aunque “me hubiera gustado” que en su día el PP apoyara el Estatuto de Cataluña, “no actuamos en función de lo que nos hicieron sino del interés de España”, que exige apoyar al Gobierno.

Pero igualmente, insistió, el Gobierno y el PP deben escuchar la “propuesta de solución política” que el PSOE definirá para “el conflicto en Cataluña”.

Zapatero se dirigió a los independentistas para decirles que no ha habido ni habrá ninguna democracia “que permita que alguien se vaya saltándose la Constitución”, ni siquiera que se plantee reconocer un “deseo unilateral de independencia”.

"POR ESPAÑA DECIDE TODA ESPAÑA"

Se preguntó si “la soledad” de su proyecto en Europa y en mundo no les hace pensar que defienden “una causa sin razón jurídica y sin sentido político”, que en la era de la globalización implica “dar marcha atrás en la Historia”.

Aunque “vamos a pasar un momento difícil”, el expresidente se mostró convencido de que la democracia y el Estado de Derecho son más fuertes de lo que algunos creen, contendrán el desafío y después vendrá el momento en el que “inevitablemente habrá que hablar, sentarse, proyectar con calma y serenidad”.

Recordó, en ese sentido, que hace años existía una “grave preocupación” por las “pretensiones de viaje a ninguna parte” en el País Vasco, en ese caso además con el terrorismo de ETA, y la democracia “sin demasiados gritos, con constancia, con serenidad, respetando los procesos democráticos”, logró imponerse y lo hizo llamando a todos a la convivencia.

“Claro que se puede ser independentista”, dijo, pero respetando la Constitución, y “claro que se puede decidir”, pero juntos. “Por toda España decide toda España”, sentenció, porque si se flaquea en ese principio se abriría la puerta a perder no ya sólo la unidad de España sino la democracia.

