CATALUÑA. CS ALERTA DE LA VIOLENCIA CALLEJERA COMO "PASO ADELANTE" EN LA FRACTURA SOCIAL

Google Plus

La dirección nacional de Ciudadanos alertó este miércoles de los episodios de violencia callejera que se están viviendo en Cataluña como "paso adelante" en la fractura social acentuada por los independentistas.

En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, expresó su esperanza de que el Tribunal Constitucional resuelva a favor del recurso contra el "Reglamento mordaza" que permitió en el Parlamento de Cataluña tramitar las leyes para la desconexión intentando "acallar" a los representantes de la mayoría social.

Mientras, manifestó la preocupación por esos episodios de violencia que atribuyen a una decisión de las CUP de "lanzar" a jóvenes militantes a las calles, en principio contra el turismo, pero "cualquier excusa es buena".

Ciudadanos lo considera una prueba de que el proceso independentista está fracturando a la sociedad y "poniendo en peligro" la convivencia, y cree que la única solución pasa por unas elecciones autonómicas que permitan "desalojar" a los independentistas de la Generalitat.

No obstante, dejó claro que aspiran a hacerlo liderando una mayoría vencedora en las elecciones y no mediante una moción de censura, una opción que "no está en nuestros planes".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso