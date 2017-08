CATALUÑA. VILLEGAS (CS) PIDE "CON TODA MODESTIA" AL GOBIERNO Y AL PP QUE NO "AVIVEN" POLÉMICAS

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pidió este jueves "con toda modestia" al Gobierno y al PP que no "aviven" polémicas sobre los instrumentos del Estado de Derecho aplicables para frenar el desafío independentista en Cataluña.

Lo dijo en rueda de prensa después de que el día anterior el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijera que se contemplan "todos los escenarios y respuestas", precisando así lo que horas antes había dicho el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, que aseguró que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no está sobre la mesa.

En opinión de Ciudadanos, "no es bueno ir diciendo" qué herramientas se van a aplicar, y es preferible simplemente aplicar, cuando llega el momento, los mecanismos del Estado de Derecho "con proporcionalidad" y en los términos establecidos en la legislación.

Aseguró que Ciudadanos no va a entrar "en esas discrepancias en las que está entrando" el PP, porque "no favorece" al Estado de Derecho ni a la defensa de la legalidad. Por ello, "con toda modestia", pidió que intenten entre ellos "no avivar esas polémicas".

Villegas expresó el "máximo respeto" a la resolución del Tribunal Constitucional que confirma la suspensión del "Reglamento mordaza" con el que los independentistas pretenden "evitar el debate democrático" sobre las leyes de desconexión en el Parlamento de Cataluña.

A su vez, criticó la decisión de la Mesa de esa cámara de aplazar la calificación de la ley del referéndum, por entender que con ella prosigue "el desprestigio" de las instituciones de Cataluña, cuyos máximos responsables, en vez de representar a todos los catalanes, defienden intereses partidistas e incluso personales.

Ciudadanos considera que con esa decisión la Mesa vulnera la ley que regula la calificación de iniciativas, y demuestra el "desconcierto" en las filas de los separatistas.

Todo ello demuestra que el proceso soberanista "está llegando a su fin" al chocar contra el muro de la ley democrática y de la Constitución, y sus propios protagonistas "saben que no pueden ir más allá" y no les queda más salida que "reconocer su fracaso" y convocar elecciones autonómicas.

Villegas explicó que el protocolo que se ha aprobado para regular el acceso de la Guardia Civil al Parlamento de Cataluña "es bueno" porque no restringe ese acceso sino que lo regula para salvaguardar la actuación de los profesionales y de los trabajadores de la Cámara. En todo caso, se trata de los casos en los que ese acceso se realiza en labores de policía judicial, por lo que estaría autorizado por orden de un juez. Es un protocolo "técnico", aseguró, que pretende regular ese acceso pero no restringir, y en el que Ciudadanos no aprecia ninguna intencionalidad política.

