CATALUÑA. VILLEGAS (CS) RESPALDA QUE EL GOBIERNO NO APLIQUE AHORA EL 155 PERO RECUERDA QUE ES UN MECANISMO MÁS

- Subraya que el Gobierno ha reconocido que desde la Generalitat "les engañaron" el 9-N y celebró que ahora se tomen medidas. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, expresó este miércoles su respaldo a que el Gobierno tenga claro no aplicar el artículo 155 de la Constitución para frentar el desafío independentista en Cataluña, aunque recordó que se trata de un mecanismo más del Estado de Derecho que podría aplicarse "en un momento determinado".

En una entrevista a Servimedia, Villegas se pronunció así al ser preguntado por el aparente rechazo del Gobierno a hacer uso de ese artículo. "No se trata tanto de dar un titular con una fórmula como que el Estado de Derecho vaya actuando", explicó, sobre la base de que existen "mecanismos de sobra" para que ningún ciudadano se salte la ley.

Ese artículo es "uno más, que está ahí, que se podría aplicar en un momento determinado y en otro no será conveniente aplicarlo", precisó Villegas, convencido de que en su momento no había que "hacer bandera" de su posible aplicación ni ahora de la no aplicación.

Los independentistas, argumentó, estarían "encantados" de escuchar que se pretende suspender la autonomía de Cataluña o "meter en la cárcel a no sé quién". "Esos titulares nosotros no los vamos a dar y no es bueno que se den".

Villegas subrayó que por el momento los independentistas han protagonizado "muchas declaraciones, muchos actos en teatros, muchos mítines diciendo que se van a hacer cosas, pero ninguna firma" que comprometa esas decisiones.

Se refería, por ejemplo, al hecho de que la Mesa del Parlamento de Cataluña no haya calificado aún la ley que pretende aprobar para materializar el referéndum del 1 de octubre. Celebró, en ese sentido, que no haya habido decisiones que implican "saltarse la ley".

Sin embargo, subrayó que esa vulneración de la ley es "el único discurso, el único programa, el único objetivo" de los responsables de la Generalitat, que en algún momento tendrán que decidir si siguen adelante, o si optan "por lo más lógico, que sería reconocer el fracaso de su proyecto" y convocar elecciones autonómicas para que los catalanes puedan dejar atrás la "pesadilla".

"CON TODA NORMALIDAD"

Villegas considera que el Estado de Derecho "tiene que ir actuando" para evitar arbitrariedades, "con tranquilidad y con firmeza" analizando cada caso concreto, pero sin anunciar respuestas a hechos que no se han producido, "con toda normalidad" como ante cualquier ciudadano.

Subrayó, en ese sentido, que el Gobierno "ha reconocido que fue un error dejar que se produjera" la consulta del 9-N porque muchos ciudadanos de Cataluña defensores de la legalidad "nos sentimos desamparados". Desde el Ejecutivo dicen que "les engañaron" y ahora "es bueno que en este caso el Gobierno no se deje engañar y el Estado de Derecho actúe con los mecanismos que tiene".

Además de en esa vía judicial, Villegas subrayó la necesidad de ofrecer una alternativa política "ilusionante" a los catalanes que pueda desalojar a los independentistas de la Generalitat tras las próximas elecciones autonómicas. Defendió, en esa línea, que los demás partidos constitucionalistas digan antes de esas elecciones cuál será su posición ante las dos opciones previsiblemente más votadas, si apoyarían a Inés Arrimadas o a Oriol Junqueras.

En el caso del PP hay "menos dudas", pero Ciudadanos quiere saber si el PSC respaldaría un proyecto constitucionalista o "volvería a caer en la tentación" de un tripartito cediendo así a sus "complejos ante los separatistas". También requirió esa definición a Podemos, "porque cada vez que lo necesitan los separatistas acude en su auxilio como muleta".

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Más allá de la exposición de proyectos de cara a esas elecciones, Villegas considera también "bueno" que se abra una mesa de diálogo para explorar posibles consensos en la reforma de la Constitución, pero no cree que tenga que ser antes del 1 de octubre, como defiende el PSOE, ya que el objetivo sería "mejorar la vida de los españoles en general", no satisfacer a los independentistas.

Villegas cree que "no tiene ningún sentido" situar esa reforma de la Constitución en un marco temporal "que se han inventado los separatistas" y que esa fecha no tiene por qué marcar las negociaciones o las propuestas de los demás partidos políticos.

En su opinión, el PSOE ya está mostrando con su propuesta de reconocer la plurinacionalidad del Estado "parte de esa contaminación" separatistas del PSC. Con un reto independentista sobre la mesa "hacer inventos es muy frívolo", alertó.

"Inventar conceptos que no están claramente definidos, que no sabemos dónde nos llevan, que no sabemos qué contenido jurídico van a tener luego es una frivolidad que un partido como el PSOE no se debería permitir", alertó Villegas.

Subrayó que haya incluso responsables del PSOE que plantean que Madrid pueda ser una nación dentro de ese modelo, y se preguntó cuántas naciones piensan definir. "Utilizar inventos en un momento como éste es de una frivolidad que un partido que pretende gobernar España no se debería permitir", insistió.

