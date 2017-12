CATALUÑA. VILLEGAS (CS): "ESPAÑA NO SE PUEDE DEFENDER DESDE EL INMOVILISMO"

El secretario general de Ciudadanos, Jose Manuel Villegas, aseguró este martes que España "no se puede defender desde el inmovilismo" sino que hay que hacerlo reforzando un proyecto común "atractivo".



En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Villegas aseguró que Ciudadanos no renuncia "a nada", pero a peasr de haber ganado las elecciones los partidos constitucionalistas "sumamos lo que sumamos" y ese bloque "no tiene mayoría para formar gobierno".

Dado que hay "otros" que creen que pueden formar una mayoría, explicó que Ciudadanos permanecerá "a la expectativa" defendiendo siempre y en todo caso que se cumplan las normas de convivencia.

Ciudadanos considera que, además de defender la "existencia" de un proyecto común español, hay que defender y asegurar su "calidad", es decir, que sea "atractivo" para una mayoría de españoles, también de catalanes, "y para eso hacen falta reformas".

"España no se puede defender desde el inmovilismo", aseguró, sino que es necesario acometer "reformas de todo lo que no funciona bien", insistió, precisando no obstante que la convivencia debe partir siempre del respeto a las normas.



