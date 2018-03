CATALUÑA. VILLACÍS DENUNCIA QUE CARMENA NO SE REÚNA CON SOCIETAT CIVIL CATALANA Y SÍ SE HICIERA UNA FOTO CON PUIGDEMONT

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, denunció este jueves que la alcaldesa, Manuela Carmena, no haya querido reunirse con los dirigentes de la entidad antiindependentista Societat Civil Catalana cuando sí se hizo una foto con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando se le cedió una sala del Palacio de Cibeles para dar una conferencia en junio pasado.



Lo hizo tras reunirse, ella sí, con el presidente de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, y los vicepresidentes de la asociación Miriam Tey y Álex Ramos, que han visitado Madrid para preparar la manifestación que ha convocado la entidad este sábado en la Plaza de Colón.

La portavoz de Cs calificó de "triste" haber escuchado de los dirigentes de SCC "que le han propuesto una reunión a Manuela Carmena y no han recibido respuesta", y mostró la foto que se hizo la alcaldesa con Puigdemont y sus exconsejeros Oriol Junqueras y Raül Romeva con motivo de la conferencia de junio. "El espacio que les dio a ellos no se lo da a Societat Civil Catalana", lamentó

En opinión de Villacís, aunque en Ahora Madrid "sacaban pecho de una falsa equidistancia" entre el nacionalismo catalán y el español, que para ella no es posible mantener, "la careta se les acaba de caer", y en este sentido pidió expresamente a Carmena "que reciba a Societat Civil Catalana".

La portavoz de Cs destacó de SCC "el compromiso, la fuerza, la entereza" para defender que la mayoría de los catalanes quieren, en su opinión, seguir siendo españoles, y diagnosticó que "el independentismo se ha equivocado" al despertar en muchos catalanes el "patriotismo civil". Villacís confirmó el apoyo de su partido a esta entidad y sus "iniciativas para curar".

Rosiñol certificó que había coincidido con Villacís en muchos aspectos de su análisis y presentó la concentración del sábado como "un mensaje de fraternidad entre compatriotas" para que "se visibilice que Madrid quiere a los catalanes y los catalanes quieren a los madrileños", un espíritu que dijo compartir la portavoz de Cs.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso