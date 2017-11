CATALUÑA. LA VICEPRESIDENTA SUBRAYA QUE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN “VA MUCHO MÁS DE JUNCKER QUE DE JUNQUERAS”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este miércoles que la reforma de la Constitución “va mucho más” de lo que representa el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que de lo que simboliza el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras.

Se pronunció en estos términos en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, cuando la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, le preguntó si el Gobierno “está dispuesto a buscar el acuerdo en esta Cámara para actualizar el pacto constitucional en nuestro país reforzando su cohesión territorial”.

Lastra argumentó que la Constitución española dejó “muy abierto” el modelo territorial y el resultado es que en la actualidad hay “carencias” en ámbitos como la financiación, el desarrollo de competencias y la configuración de instrumentos de cooperación entre administraciones. Por todo ello, consideró que “ha llegado el momento de cambiarlo”.

Ante estas consideraciones, la ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales aseguró que el Gobierno trabajará con “máxima responsabilidad política” para lograr un acuerdo en este sentido, aunque avisó de que “no todo se resuelve dentro de la Constitución”.

La ‘número 2’ de Mariano Rajoy en el Gobierno afirmó que no hay que “cerrar la puerta a muchas otras cuestiones”, como modernizar la financiación autonómica, un pacto para las pensiones o fortalecer la cohesión social, que no requerirían necesariamente de una reforma de la Carta Magna.

Además, indicó que es el tiempo de “la integración”, lo cual significa que “cuanto más integrado esté nuestro país, más será la España avanzada y moderna que queremos y más ayudaremos a construir la Constitución europea”. “Porque yo creo que de eso van las reformas constitucionales”, apuntó.

Todo ello le llevó a decir que “la reforma de la Constitución va mucho más de Juncker que de Junqueras” y alertó de que se acertará siempre que se piense en los 47 millones de españoles y no en los 17 territorios. Por tanto, se mostró abierta a “reforzar la cohesión territorial” pero con el objetivo de beneficiar a todos los españoles y no solo a quienes promueven “un proyecto rupturista fuera de la ley”.

En este punto, Lastra incidió en que una reforma constitucional hacia el modelo federal que propone el PSOE “habría evitado situaciones como la actual” y además se trata de “una propuesta para todo el país y no solo para Cataluña”. Cambiar el texto constitucional, subrayó, reforzaría el autogobierno, la solidaridad, la igualdad y la cohesión entre todos.

Abundó en que para lograrlo “sobrarán los bloqueos” y “tendremos que tener la mirada larga”, y “sobrará el partidismo” para lograr “un nuevo consenso”. Así las cosas, tendió la mano del PSOE “a todos los grupos para trabajar todos juntos en la nueva Constitución y en el nuevo acuerdo para un nuevo país, que es lo que se merecen los españoles”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso