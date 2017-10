CATALUÑA. RIVERA VATICINA QUE PUIGDEMONT “NO VA A BAJARSE DEL BURRO” Y HABRÁ QUE APLICAR EL 155

- Celebra que el Gobierno active el 155 con el requerimiento a Puigdemont. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, celebró este miércoles que el Gobierno “haya recapacitado” y haya optado por la vía del artículo 155 de la Constitución para requerir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, aunque vaticinó que el mandatario catalán “no va a bajarse del burro” y habrá que aplicar este precepto constitucional.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Rivera aseguró que se alegra de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya decidido “defender la Constitución desde la Constitución” dando el paso de iniciar el procedimiento legal previsto en el artículo 155 de la Carta Magna ante lo ocurrido ayer en el Parlament.

“Ojalá el proceso separatista acabe con esa carta, pero todos sabemos que Puigdemont no va a bajarse del burro”, opinó el líder de Cs, mostrándose así convencido de que el presidente catalán dará una respuesta insatisfactoria y habrá que aprobar en el Senado la aplicación del 155. “Es importante estar serenos y ser prudentes, pero una cosa es ser prudentes y otra ingenuos”, apostilló.

Tras remarcar que Puigdemont no puede ser el presidente de todos los catalanes “ni un minuto más”, dijo que el 155 tiene que ser “la vía democrática para poder celebrar elecciones con garantías” en esta comunidad autónoma. “Ojalá Puigdemont reconociera el fracaso y convocara elecciones, pero, si no, tendrá que hacerlo el Gobierno”, insistió.

En cualquier caso, Rivera indicó que él no necesita una “aclaración” por parte de Puigdemont de lo que ocurrió ayer. “Si suspendes es que has declarado algo, es evidente”, manifestó, antes de confirmar que Rajoy le ha dicho en sus conversaciones que “van a aplicar el 155 con el requerimiento previo salvo que Puigdemont se baje de la moto o del burro”.

También valoró el “acuerdo” del presidente del Gobierno con el líder socialista, Pedro Sánchez, para iniciar dentro de seis meses oficialmente una reforma de la Constitución en el Congreso. “Absolutamente a favor”, aseguró, aunque precisó que esa reforma “tiene que ser entre demócratas, compatriotas y gente que quiere el bien para este país”.

Finalmente, defendió que una reforma de la Constitución es “absolutamente necesaria”, pero dijo que ha de ser una “reforma para todos los españoles” y “para mejorar España” y “no para romperla”. “Eso tiene que quedar meridianamente claro”, recalcó, al tiempo que consideró que se trata de una “buena noticia” si se concreta “con quién y para qué” se proponen los cambios.

