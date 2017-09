CATALUÑA. PATXI LÓPEZ DICE QUE EL PSOE “NO HA VARIADO” DE POSICIÓN SOBRE EL 155 PORQUE SÓLO HABLAN DE “ESCENARIOS REALES”

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, incidió este martes en que su partido “no ha variado” la posición sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite suspender total o parcialmente la autonomía de una comunidad, porque sólo hablan de “escenarios reales”.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, López dijo que en el PSOE no están “enredando” con este asunto y dudó de las interpretaciones que se han hecho sobre las palabras del portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar López. “No sé cómo se puede deducir que hemos variado la posición”, añadió.

“Hemos dicho lo de siempre desde el PSOE, que no hablamos de escenarios posibles sino de escenarios reales, y cuando lleguen las cosas hablaremos, mientras tanto no hemos variado la posición”, apuntó el exlehendakari.

Además, López, que es el que designó Pedro Sánchez como interlocutor con el Gobierno para la cuestión catalana, apuntó que en la Ejecutiva del PSOE no se ha tratado nada sobre la aplicación del 155, ya que sólo han comentado las medidas que ha ido poniendo en marcha el Ejecutivo.

