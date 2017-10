CATALUÑA. RAJOY VALORARÁ EN MONCLOA EL 1-O A PARTIR DE LAS 20.15 HORAS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá en el Palacio de la Moncloa a partir de las 20.15 horas para valorar la jornada que vive Cataluña con motivo del referéndum de independencia convocado para este 1 de octubre, que fue suspendido hace semanas por el Tribunal Constitucional.

Rajoy ha estado siguiendo con detalle toda la jornada desde su despacho en La Moncloa, donde también han estado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la encargada de hacer la valoración de esta mañana del desarrollo del 1-O.

En rueda de prensa en La Moncloa, Sáenz de Santamaría aseguró este mediodía que hoy “no ha habido referéndum ni apariencia de tal” en Cataluña y pidió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus socios que “asuman desde este momento que lo que nunca fue real es ya claramente irrealizable”.

Igualmente, el jefe del Ejecutivo ha mantenido hoy contacto telefónico con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ante la actuación del Estado en la jornada convocada por los independentistas para celebrar en Cataluña un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Según informaron fuentes gubernamentales, estas conversaciones no han sido en ningún caso tensas, sino que se enmarcan dentro del contacto permanente que Rajoy mantiene durante los últimos meses con los líderes de los principales partidos constitucionalistas por el desafío independentista.

Durante la conversación, Sánchez trasladó a Rajoy su malestar por cómo está transcurriendo la jornada y la imagen que de España se está proyectando en el exterior. No obstante, en el PSOE, según fuentes consultadas, consideran que no es el momento de solicitar dimisiones ni de hablar de una convocatoria electoral nacional.

Fuentes gubernamentales hacen hincapié en que la interlocución entre los denominados “partidos constitucionalistas” es imprescindible para proyectar una imagen de unidad y de defensa de la legalidad vigente frente a quienes han perdido todo atisbo de “decencia democrática”.

Inciden en que el empeño del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus socios “ya no tiene ningún sentido” tras demostrarse que es “imposible” celebrar una consulta de autodeterminación que tenga unas mínimas garantías democráticas.

Además, dichas fuentes se muestran precavidas a la hora de valorar la actuación de los Mossos d’Esquadra y piden diferenciar “entre las bases y quien manda”. Su mensaje en mitad de la jornada electoral es claro: “Hagan lo que hagan los independentistas, el Estado de Derecho funcionará”.

Por su parte, desde Ciudadanos constatan que la conversación que mantuvieron Rajoy y Rivera ha servido para que el jefe del Ejecutivo trasladara al líder de la formación naranja cómo están transcurriendo los acontecimientos en Cataluña desde la óptica del Gobierno

Estas mismas fuentes inciden en que ambos líderes se han emplazado a mantener abiertos los canales de comunicación que existen a distintos niveles entre el Ejecutivo y Ciudadanos para las posibles novedades que se puedan producir a lo largo de hoy.

