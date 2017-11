CATALUÑA. EL PSOE NO VALORA EL ENVÍO A PRISIÓN DE JUNQUERAS Y OTROS MIEMBROS DEL GOVERN

Google Plus

El PSOE no entra a valorar la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y a los ocho exconsejeros cesados que declararon este jueves, por delitos de rebelión y sedición.

Fuentes de Ferraz consultadas por Servimedia se ampararon en que “el PSOE no comenta decisiones judiciales” después de conocerse esta decisión de Lamela y un día en el que todo apunta a que la jueza dictará con toda probabilidad una Orden Europea de Detención y orden de prisión contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le han acompañado hasta Bélgica, Lluis Puig, Clara Ponsatín, Toni Comín y Meritxell Serret.

Antes de estas decisiones, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, indicó que Puigdemont “debería” declarar porque “no puede permanecer al margen de la ley, tiene que cumplir con sus obligaciones como ciudadano”.

Lastra consideró que “algunos, al vulnerarlo, se han olvidado de que vivimos en un Estado de Derecho con plenas garantías” desde hace 40 años. “En España no hay juicios políticos, hay gente que ataca la Constitución y la democracia y, por lo tanto, el poder judicial actúa” contra ellos, añadió.

Fuentes socialistas afirmaron que el futuro judicial de la llamada causa catalana será el que consideren los jueces, haciendo énfasis en la separación de poderes en un Estado de Derecho.

