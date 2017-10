CATALUÑA. UNIDOS PODEMOS ACUSA A RAJOY DE “HUMILLAR A CATALUÑA” Y LE HACE RESPONSABLE DE LO QUE OCURRA ALLÍ

- Pide una reunión de la Junta de Portavoces y que la comisión tenga la pluralidad de la de CCAA. El portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, calificó este sábado de “delirante” y “chapucero” el modo en que el Gobierno español solicita al Senado aplicar el artículo 155 de la Constitución con el objeto, en su opinión, de “humillar a Cataluña”, por lo que le hizo responsable desde hoy de todo lo que suceda allí.

Espinar hizo estas declaraciones a los minutos de iniciarse la reunión de la Mesa del Senado para aprobar el calendario de aplicación del 155, puesto que Unidos Podemos no está presente en este órgano, compuesto íntegramente por PP, PSOE y PNV.

Calificó de “delirante” tanto el documento aprobado por el Consejo de Ministros como la comparecencia en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo expuso públicamente, e interpretó que marca “un fin de ciclo” porque “se rompe el pacto de la Constitución”, cuyo espíritu cree que no contempla “suspender un Parlamento autonómico”, como entiende que va a hacer el Ejecutivo al reservarse el derecho de veto sobre sus propuestas.

Algo que él estima “una barbaridad” y una “vergüenza democrática” como en su día lo fue la del Parlamento catalán cuando el 6 y 7 de septiembre aprobó por procedimiento de urgencia las leyes del referéndum y de transitoriedad.

Para Espinar, Rajoy “pretende humillar a Cataluña” y “es el respondable desde hoy de todo lo que suceda en Cataluña”. Y, además, se rompe el pacto del 78 “por una vía autoritaria y chapucera”, al convocarse la comisión del Senado “de mala manera y con prisas” y aplazando el pleno ordinario de la semana que viene, cuando él quiere que Rajoy comparezca “para que explique lo que está haciendo y por qué“.

El portavoz de Unidos Podemos concluyó que “golpear a Cataluña es golpear a España y a la democracia” y que “Rajoy no puede resolver este problema”, sino que es el primer presidente que ha puesto a España en riesgo de ruptura”, por lo que llamó a elegir entre “una Esaña del siglo XIX, unitaria que no unida”, y que “quiere humillar a sus pueblos”, o bien una del siglo XXI plurinacional.

Unidos Podemos ha presentado un documento a la Mesa en la que, según indicaron a Servimedia fuentes del grupos, solicita una reunión de la Junta de Portavoces sobre este mismo tema para debatirlo con pluralidad y que la comisión que tramitará el artículo 155 tenga un reglamento como el de la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara, para escuchar a los senadores autonómicos y también al Tribunal Constitucional, a los ministerios del Interior y de Hacienda y Función Pública, tener un procedimiento más garantista y con más turnos de intervención, y, de paso, dar más tiempo de respuesta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y no sólo hasta el viernes, que se perfila como la fecha del pleno que ratificará la aplicación del 155.

Sin embargo, el portavoz del PP, José Manuel Barreiro, dejó entrever que esta solicitud no será aceptada, puesto que avanzó que el Senado “ha actuado escrupulosamente con arreglo a la ley y al reglamento” y que no es preceptivo convocar la Junta de Portavoces, aparte de que, aseguró, el presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, ha hablado con los de todos los grupos con comunicación “fluida”.

