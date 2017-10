CATALUÑA. UNIDOS PODEMOS PIDE A RAJOY QUE ESCUCHE A TUSK COMO HIZO PUIGDEMONT

Unidos Podemos reclamó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que haga como el de la Generaritat de Cataluña, Carles Puigdemont, y escuche al del Consejo Europeo, Donald Tusk, cuando ayer pidió a ambas partes diálogo; además, abundó en sus tesis habituales en favor de la plurinacionalidad de España y un referéndum acordado.

Este grupo parlamentario repartió su tiempo de intervención en la comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados para debatir la respuesta al problema independentista en Cataluña entre cuatro portavoces. Hablaron el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech; el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz

Iglesias comenzó advirtiendo a Rajoy de que, aunque Ciudadanos, junto al PSOE, le apoye en este tema, no debe confiar en su presidente, Albert Rivera, porque éste es “el principal operador político de Aznar en esta crisis y a usted Aznar no le quiere”, lo que desató las risas en buena parte del Hemiciclo.

Autoerigido así en única oposición en este tema, lo situó como de índole política y no legal, que enraiza en la pluralidad de España que aceptó Adolfo Suárez y con el que el PP lidió bien hasta que recurrió el Estatuto de Cataluña ante el TC, y entonces dejó de ser un partido de Estado para defender sus propios intereses de partido. Así, culpó a los populares de ser “los principales responsables de que se rompa España”.

Con ese preámbulo, Iglesias pidió a Rajoy que no aplique el artículo 155 de la Constitución sino que escuche al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, porque ayer Puigdemont “escuchó aTusk y dejó de escuchar a Artur Mas”. Es decir, le pidió que deje de actuar como presidente del PP para pasar a serlo de España, porque a él le gustaría que sus futuros hijos vivieran en una España que conserva a Cataluña y “eso solo será posible si en Cataluña hay un referéndum”.

También el portavoz de En Comú Podem, Xavier Doménech, subrayó que tanto el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, como el del Consejo Europeo, Donald Tusk, han pedido “diálogo sin condiciones”, y en esa línea rechazó que el PP y el PSOE hagan la reforma constitucional que quieren, y apuntó que “el espíritu del 78” fue “el del retorno de la Generalitat, no la intervención de la Generalitat”.

Según dijo, no se acabará con el problema con represión o con elecciones convocadas desde el Estado, porque éste “no es un problema de mayorías parlamentarias sino de voluntades colectivas” y “lo que no se solucione ahora se tendrá que solucionar después”, pues “de lo que no hablemos no desaparecerá silenciosamente en la noche”. Y concluyó: “Si no pueden dialogar, márchense, no por el bien de Cataluña sino por el bien de España”.

El coordinador de IU, Alberto Garzón, abundó en este planteamiento al recordar que, aunque a él no le “confunden las banderas”, éste no es un problema de determinados dirigentes políticos sino de naturaleza política, y, a su modo de ver, no caben soluciones desde la policía, los jueces o el jefe de Estado. Afirmó que España es plurinacional y que, como la Transición dejó “muchas cosas por hacer”, hay que revisar la Constitución y adaptarla al momento, no “desde arriba” sino contando con la gente, porque “nos jugamos, no las siguientes elecciones sino las siguientes generaciones”

Finalmente, la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, exigió que no se “tomen medidas sin retorno que lleven a la confrontación”, culpó también al PP de la situación actual porque “fulminaron de manera irresponsable el Estatut” y, de tener un presidente que hablaba catalán en la intimidad, pasó a acabar “fomentando el odio”.

Además, dirigiéndose al PSOE, le pidió que no deje al PP, sucesor de Alianza Popular, que no votó la Constitución, que ahora se apropie de ella. A ambos partidos les espetó: “No comprenden lo que pasa en Cataluña y quieren humillarla, y aplastar la pluralidad de la cámara y volver a antes del 15-M”. Y concluyó deseando: “Paremos el odio contra Cataluña y también el odio contra España”. La “única salida”, también para ella, es el referéndum, y, vaticinó: “Será en un año o en cinco pero habrá referéndum”. Por eso, Díaz pidió a Rajoy que “sea un estadista”.

