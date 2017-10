CATALUÑA. UNIDOS PODEMOS ADVIERTE AL PSOE DE QUE PUEDE ARREPENTIRSE DEL 155 COMO LO HIZO DEL 135

El portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Senado, Óscar Guardingo, advirtió este viernes al PSOE de que se puede "arrepentir" de apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña como lo hizo de la reforma del 135.

Lo hizo al expresar la posición de su grupo en el Pleno del Senado, en el debate sobre la aplicación de ese artículo y tras la exposición que hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Hay aplausos que hieren y aplausos que no se entienden", dijo Guardingo desde la tribuna en referencia a la respuesta que tuvo la intervención de Rajoy desde los escaños del PP. En el momento "quizá más duro" de la democracia, denunció, esos aplausos solo se pueden entender dando por hecho que los parlametarios del PP "no aman a Cataluña ni aman a España, solo se quieren a sí mismos".

Subrayó que la sesión plenaria será recordada como la que puso "punto final" a los acuerdos constitucionales de 1978, que costó "muchísimo" construir y que supusieron recuperar la Generalitat de Cataluña después de 40 años de suspensión, gracias al "sacrificio" de muchos y a la "altura de Estado que ha faltado" ahora.

Recordó que los ejes del pacto territorial son la democracia, la solidaridad y el respeto a las instituciones históricas, a las lenguas y a la cultura de cada pueblo que confirma España, y aplicar el artículo 155 de la Constitución implica "dar por enterrado" el avance de los últimos 40 años e intervenir "por vía autoritaria" el autogobierno. Lejos de ser una intervención minimizada, aseguró, es más bien "una motosierra que va a producir amputaciones".

Guardingo recordó que el socialista José Montilla advertía en 2007 del riesgo de desafección que se acrecentaba por la "sensación de abandono", por la "temeraria utilización del anticatalanismo" desde la oposición que se ejerció a la reforma del Estatuto de Autonomía y por una sentencia del Tribunal Constitucional que convirtió a Cataluña en la única comunidad autónoma con un Estatuto que no era el aprobado por su Parlamento y sus ciudadanos. Todo ello derivó en "desconexión", explicó, demostrando que Montilla "se quedó corto" en sus advertencias.

Con ese recuerdo de Montilla, alertó al PSOE de que "haría mejor" en escuchar más a sus alcaldes y cargos catalanes y menos a Rajoy, con un consejo: "Tengan cuidado no se arrepientan pronto de este 155" como lo hizo de la reforma del 135.

La aplicación de ese precepto es, a juicio de su grupo parlamentario, "una auténtica barbaridad" con la que algunos pretenden "ganar por la fuerza lo que son incapaces de ganar en las urnas" y gobernar" por imposición". Frente a ello, defendió un "nuevo pacto territorial" que reconozca la existencia de identidades nacionales sin temor a la soberanía compartida.

