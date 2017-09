CATALUÑA. ZOIDO MANDARÁ LAS UNIDADES POLICIALES “QUE SEAN NECESARIAS” HASTA QUE SE DESCONVOQUE EL 1-O

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy que mandará a Cataluña las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil “que sean necesarias” para ayudar a los Mossos d’Esquadra a mantener el orden en esta comunidad hasta que se desconvoque el referéndum independentista del 1 de octubre.

Zoido hizo esta afirmación antes de participar en Madrid en un acto con motivo de la festividad de La Merced, patrona de los funcionarios de prisiones.

Antes de este acto, el ministro fue preguntado por el hecho de que el consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, criticara este viernes que el Gobierno central esté mandando agentes a Cataluña por “tierra, mar y aire”.

Turull se refirió así al hecho de que este viernes Interior anunciara que había comunicado al Ejecutivo catalán que mandará nuevos policías y guardias civiles a Cataluña para garantizar la seguridad ante las protestas por las actuaciones judiciales contra el 1-O.

En este sentido, Zoido señaló que el envío de agentes estatales se realiza en el marco de la legalidad vigente y puede incrementarse mientras no se anule la convocatoria del 1-O. “Mientras no se desconvoque el referéndum ilegal”, afirmó, “mandaremos las unidades de Policía Nacional y de Guardia Civil que sean necesarias para el libre ejercicio de todos los derechos que tienen los catalanes”.

NO HACER “RISAS O BROMAS”

Al mismo tiempo, sobre las palabras de Turull, el ministro opinó que no convenía hacer “risas o bromas” cuando de lo que se está hablando en Cataluña es del “mantenimiento del Estado de derecho, de la libertad y de la democracia como principios fundamentales que inspiran nuestra convivencia”.

Añadió que Interior ha decidido mandar más agentes a Cataluña “para que colaboren” con los Mossos d’Esquadra en mantener el orden público y hacer frente a las “concentraciones” y “presiones” que se están produciendo como consecuencia de las actuaciones contra la consulta secesionista.

El ministro destacó que con este refuerzo de agentes estatales “se puedan respetar los derechos y mantener la igualdad” en la comunidad catalana. Al mismo tiempo, apuntó que mientras “que se mantengan esas concentraciones”, que dijo están siendo “diarias” y “espontáneas”, será necesario “mantener el orden”.

Por último, Zoido emplazó a los miembros del Gobierno catalán a “que abandonen esta deriva radical, fuera de toda lógica” y que vuelvan “al espíritu de la ley”, en referencia a que renuncien al referéndum separatista.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso