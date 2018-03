CATALUÑA. TURULL, A LA CUP: “AQUÍ NO HAY RENUNCIAS NI CAMBIOS NI NADA DE ESO”

Jordi Turull dijo este jueves a la CUP que el discurso de investidura que hizo esta jornada no suponía renunciar al programa con el que Junts per Catalunya se presentó a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en el que se hablaba de “construir la república catalana”.



“Aquí no hay ni renuncias ni cambios ni nada de eso”, aseguró a Turull en su turno de réplica, después de que el portavoz de la CUP, Carles Riera, afirmara en su intervención que, tras el discurso del candidato a la investidura, la formación anticapitalista pasaba a la oposición y rompía su alianza con Junts per Catalunya y ERC.

A este respecto, Turull añadió que la CUP debía tener en cuenta que “la unidad no se hace haciendo lo que yo digo” y que para conseguir los objetivos que uno tiene hay que alcanzar un acuerdo “lo más amplio” posible.

El candidato defendió que como político siempre le ha gustado hacer que las cosas “vayan bien” en vez de tomar decisiones “para quedar bien”. “Siempre he sido independentista y siempre lo seré”, afirmó.

Añadió que la candidatura que encabeza Carles Puigdemont tiene una “cartografía” sobre lo que quiere hacer esta legislatura, pero que considera que debe hacerlo ofreciendo diálogo. Por este motivo, insistió en que tienen la “mano tendida” a todos, también a quienes han recurrido a los “porrazos” y a la “actitud represiva”, en referencia al Gobierno central.



