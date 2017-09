CATALUÑA. TRUMP: “ESPAÑA ES UN GRAN PAÍS Y TENDRÍA QUE SEGUIR UNIDO”

- Recalca que “sería una tontería” que el pueblo de Cataluña no se quedase en España. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que “España es un gran país y tendría que seguir unido” a pesar de que los responsables de la Generalitat de Cataluña quieran promover un referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre.

Así lo transmitió ante el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la conferencia de prensa que ambos ofrecieron en la Casa Blanca tras haber mantenido un encuentro bilateral en el que reafirmaron su intención de fortalecer las relaciones bilaterales.

Al ser preguntado por su opinión acerca del desafío secesionista en Cataluña, Trump manifestó que “España es un gran país y tendría que seguir unido”. Además, aseguró que Rajoy le transmitió que el 1-O “no van a votar”.

“Yo por mi parte lo que puedo decir es que me gustaría que España siga unida”, insistió, antes de decir que no cree que “se vayan a ir”. Asimismo, recalcó que tiene “gran respeto” por Rajoy y por España.

El presidente estadounidense abundó en que “el pueblo de Cataluña tendría que quedarse en España”, argumetando que “sería una tontería no hacerlo así”. “Que sigan dentro de ese bello país, un país histórico”, deseó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso