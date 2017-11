CATALUÑA. MAS: “CON TRIBUNALES Y VIOLENCIA NO SE VA A SOLUCIONAR EL PROBLEMA”

Google Plus

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas dijo hoy en Madrid que “con tribunales y violencia no se va a solucionar el problema” de Cataluña. El exmandatario autonómico hizo esta afirmación junto a las sedes del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, donde este jueves están citados los exmiembros del Gobierno de Carles Puigdemont y de la Mesa del Parlament que presidía Carme Forcadell.

En una intervención en castellano, catalán e inglés, Mas explicó que ha acudido hoy a acompañar a “los compañeros del Govern y de la Mesa del Parlamento” y lo dijo en presente, pasando por alto que el Ejecutivo en pleno fue destituido el pasado viernes tras la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución.

Dijo tener una profundo “sentimiento de injusticia", porque "esto no se debería estar produciendo”. Afirmó seguidamente que “con tribunales y violencia no se va a solucionar el problema”.

El que fuera presidente de la Generalitat fue condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber organizado la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Este jueves advirtió que “cuanto más gasolina se eche, más grande será el fuego”.

De hecho, destacó, las últimas encuestas realizadas por el CIS catalán demuestran que las expectativas del independentismo frente a las elecciones convocadas para el próximo 21 de diciembre, crecen.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso