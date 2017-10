CATALUÑA. TRAPERO SE DESPIDE DE LOS MOSSOS Y LES PIDE "LEALTAD" HACIA SU SUCESOR

Google Plus

El hasta hoy mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, envió este sábado una carta de despedida a los agentes, en la que les pidió que tengan "lealtad y comprensión" hacia su sucesor, Ferran López, nombrado hoy por el Ministerio del Interior tras cesar al primero.

En esta misiva, Trapero se limita a constatar su cese a manos del Ministerio del Interior, que asumió ayer las competencias de la Consejería homóloga, en virtud del artículo 155 de la Constitución.

"El día de hoy se me ha comunicado el cese como jefe del cuerpo de los Mossos d' Esquadra. No es un día fácil para mí", escribió como arranque de la carta, dando a entender que acata la decisión.

Al final del texto, en el que ensalza la labor policial sin entrar en consideraciones políticas, apunta: "Tenemos que continuar escribiendo el futuro. Los comandantes que tomen el relevo os ayudarán a hacerlo, y os pido -como siempre he hecho- lealtad y comprensión hacia sus decisiones".

