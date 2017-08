CATALUÑA. CS CREE QUE LA LEY DE TRANSITORIEDAD BUSCA “PASAR PÁGINA” DE LA IMAGEN DE LOS INDEPENDENTISTAS EN LA MANIFESTACIÓN

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró este lunes que la ‘Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República' no es más que un intento de “pasar página” por la "vergonzosa imagen" que los independentistas dieron el pasado sábado en la manifestación en repulsa por los atentados en Cataluña.

Lo dijo en rueda de prensa después de que Junts Pel Sí y la CUP presentaran esta norma que pretende definir el marco jurídico de Cataluña en caso de victoria independentista en la consulta del 1 de octubre y hasta la celebración de elecciones constituyentes.

Arrimadas lamentó que el sábado se perdiera una oportunidad de “mostrar al mundo y a los terroristas” la unidad social y política contra el terrorismo y la solidaridad con los familiares de las víctimas dejando a un lado las diferencias ideológicas.

Acusó a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a Junts pel Sí de ser incapaces de dejar el “monotema” de la independencia durante “un par de horas” y de anteponer el “rechazo a España al rechazo a los terroristas”.

No obstante, dejó claro que los “símbolos ideológicos” que los independentistas mostraron durante la manifestación representan a “una minoría”, ya que la mayoría de los manifestaciones mostraron su rechazo al terrorismo.

"NERVIOSISMO" Y "PRISAS"

Arrimadas comentó que la presentación de la ‘Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República responde a la necesidad de “pasar página” después de la imagen que algunas entidades y simpatizantes del independentismo dieron el pasado sábado.

Reprochó a los impulsores de esta ley de “opacidad”, “improvisación”, “nerviosismo” y “prisas” al no haber constancia de cómo se tramitará y por no haberla presentado ante la Mesa del Parlamento catalán.

Mostró su confianza en que el Tribunal Constitucional suspenderá todas las leyes que tengan como objetivo la independencia de Cataluña. “Por eso están tan nerviosos, porque saben que pararán esta tomadura de pelo”, dijo.

Por último, afirmó que su presentación supone el final del proceso independentista y comentó que las elecciones son la “única salida” para poner fin a la situación política que se vive en Cataluña. Unos comicios, dijo, que contarán con “urnas de verdad” y que permitirán “cambiar de Gobierno pero no de pasaporte”.

