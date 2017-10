(AVANCE) CATALUÑA. EL PP TILDA DE “TOMADURA DE PELO” QUE PUIGDEMONT PIDA DIALOGAR Y LE DICE QUE ESTÁ ANTE SU “ÚLTIMA OPORTUNIDAD”

Google Plus

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, tachó este lunes de “tomadura de pelo” y una “trampa” que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, haya reclamado diálogo y le advirtió de que está ante la “última oportunidad” para volver a la legalidad y “devolver el autogobierno” a esta comunidad autónoma.

Así lo expresó en la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del PP tras la reunión del Comité de Dirección, donde se analizó la misiva que Puigdemont hizo llegar esta mañana al Gobierno y en la que no precisó si declaró la independencia en el Pleno del Parlamento del pasado 10 de octubre y solicitó al Gobierno una reunión “lo antes posible” para buscar “el camino de la solución”.

“Habla de diálogo el campeón de la imposición, aquel que ha pisoteado los derechos de lo que no piensan como él”, sentenció, lo que llevó a considerar una “tomadura de pelo” y una “trampa” para “esconder sus propias intenciones” que quiera dialogar. El lugar para hacerlo, remarcó el coordinador general del PP, es el Parlamento español.

Denunció que el mandatario catalán esté en la “táctica de la ambigüedad”, lo que provocará que el Estado “siga adelante” en su respuesta si no se acoge a su “última oportunidad” para volver a la legalidad, a la Constitución y “devolver” así el autogobierno en Cataluña, donde las instituciones “están secuestradas” por un independentismo “que lo inunda todo al menos institucionalmente”.

