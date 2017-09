CATALUÑA. ZOIDO NO SE PLANTEA “TODAVÍA” SUSTITUIR A LOS MOSSOS, AUNQUE RECLAMA MÁS COORDINACIÓN

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo hoy que “todavía” no se plantea tomar el control de los Mossos d’Esquadra para hacer frente al referéndum independentista del 1 de octubre, aunque “lo que deberá mejorarse es la coordinación” con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

"No me he planteado todavía en ningún momento sustituir a nadie ni a nada", dijo Zoido en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre si Interior plantea asumir las funciones de los Mossos si no se emplean a fondo para cumplir el mandato de los jueces y la Fiscalía para impedir el 1-O.

A este respecto, el ministro sostuvo que los Mossos “están cumpliendo también con los requerimientos que les hace la autoridad judicial" para evitar la consulta secesionista, aunque estimó que “lo que deberá mejorarse es la coordinación” del cuerpo autonómico con Policía Nacional y Guardia Civil.

En este sentido, indicó que espera que “a lo largo de los próximos días se consiga mejorar esa coordinación y que cada uno se ocupe de las misiones que le encargue la autoridad judicial". Añadió que la Policía catalana debe estar cumpliendo hasta el momento lo ordenado por jueces y fiscales contra el 1-O, puesto que, de lo contrario, “habría tenido unas consecuencias desde el punto de vista jurídico".

“ORGULLOSO” DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Al mismo tiempo, Zoido se mostró "orgulloso" de la actuación que tuvieron Policía Nacional y Guardia Civil este miércoles para cumplir la orden judicial de detener a 14 presuntos organizadores del referéndum independentista.

Destacó que los agentes que intervinieron "supieron mantener el Estado de derecho, cumplir con la ley y, al mismo tiempo, aguantaron de una manera ejemplar los insultos, las descalificaciones y las amenazas por parte de muchos ciudadanos".

Además, el titular de Interior tildó de "burda mentira" la afirmación del presidente catalán, Carles Puigdemont, de que la operación judicial de este miércoles fue una "agresión" a la autonomía catalana. Al mismo tiempo, hizo "una llamada a la reflexión" al Gobierno catalán y volver al complimiento de la ley para no colocar a los ciudadanos de esta comunidad “en el precipicio”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso