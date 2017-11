(AVANCE) CATALUÑA. ICETA TIENDE LA “MANO A LA IZQUIERDA Y AL CENTRO” PARA “SALIR DEL ATOLLADERO”

Google Plus

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, tendió este sábado la “mano a la izquierda y al centro”, a “todos los que quieren sacar este país adelante” y apuestan por “sacarnos del atolladero y acar por la división y con la ruptura”.



Iceta hizo este ofrecimiento en su intervención el Comité Federal del PSOE en la que fura varias veces aplaudido por los socialistas presentes. Reconoció que están “hartos” del enfrentamiento entre un “independentismo rupturismo” y un “inmovilismo”.

“Queremos pasar del lío a las soluciones, del radicalismo al sentido común, al ‘seny’. Que no los que nos han gobernado lo han hecho con una coalición que se llamaba Junts pel Si. Y yo quiero hacer otra que se llama Junts pel Seny”, destacó.

Iceta defendió “con mucha honra” que en su candidatura haya democristianos y comunistas, pero todos ellos bajo las siglas del PSC, tras el acuerdo cerrado con Units per Avançar, herederos de Unió, y la incorporación de independiente como el ex europarlamentario de Podemos Carlos Jiménez Villarejo.



