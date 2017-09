CATALUÑA. SUSPENDIDO OTRA VEZ EL PLENO PARA QUE LOS GRUPOS ENMIENDEN LA LEY DEL REFERÉNDUM

- PSC y Cs piden suspender la tramitación para no eludir al Consell de Garanties . La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, volvió a suspender hoy, a las 14.10 horas, el pleno de la Cámara hasta las 15.10 para que los grupos puedan presentar sus enmiendas parciales a la ley del referéndum, una vez que el trámite de urgencia anuló el debate de totalidad.

Forcadell tomó esta decisión a regañadientes, tras insistir los grupos de la oposición en que no veían posibilidad de redactarlas y presentarlas mientras el pleno seguía adelante con la sesión de control al Gobierno de la Generalitat.

La hora que duró el debate desde la reanudación tras dos horas y media de suspensión para que la Mesa estudiara escritos de reconsideración de la admisión a trámite de la norma vivió una constante bronca entre Forcadell y los grupos no independentistas, que pidieron la palabra continuamente para afear la tramitación por vía de urgencia, que elude el debate de totalidad y el dictamen del Consell de Garantías Democráticas y limitaba a dos horas el plazo de presentación de enmiendas.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, anunció que su grupo parlamentario va a presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional al estimar que la tramitación de urgencia de la ley de referéndum viola los derechos de los diputados de la oposición en la Cámara catalana.

El también diputado socialista Ferran Pedret y el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, citaron además la Ley del Consell de Garantías para señalar que cuando un grupo solicita un dictamen a este órgano, es obligado esperarlo, y el reglamento del Parlamento para sostener que no se pueden suprimir todos los pasos de la tramitación de una ley. Por eso, Carrizosa reclamó la suspensión de la del referéndum.

"¿PORQUE LO DIGA MARTA ROVIRA?"

También de Ciudadanos, José María Espejo señaló en vano que el plazo para presentar enmiendas lo tenía que haber fijado la Mesa, pues la única que lo había dicho, en el pleno, era la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira. "¿Por qué dos horas, porque lo diga Marta Rovira?", preguntó, ante los aplausos de medio Parlamento.

Desde el PP, su portavoz Alejandro Fernández recordó que el 90% de los catalanes aprobaron la Constitución y denunció que los independentistas “están violando las reglas de juego sin respetar siquiera los mecanismos de reforma de que los catalanes nos dotamos”, y rompiendo, no España, sino Cataluña. También pidió en vano leer un auto del TC y una reunión extraordinaria de la Mesa.

Desde Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela insistió en que no cabe la posibilidad de suprimir todos los pasos aunque se tramite en lectura única, con lo que los independentistas se han “inventado un procedimiento bucanero”, y en que ninguna mayoría parlamentaria puede vulnerar los derechos de las minorías.

También quiso tomar la palabra el secretario general de Podemos Cataluña, Dante Albano Fachín, para criticar sobre todo el “espectáculo vergonzoso” de los grupos de la oposición y por tanto también a su compañero Coscubiela, apelando al reglamento de la cámara, que a su juicio no importa a los ciudadanos.

Rovira protestó contra el “filibusterismo” de los grupos de la oposición, insistió en culpar al Gobierno español de que hayan tenido que recurrir a este procedimiento, pero afirmó que los independentistas recurrirían a cualquier punto del reglamento para que los catalanes puedan votar.

