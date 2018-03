CATALUÑA. TORRENT SUSPENDE LA VOTACIÓN DE INVESTIDURA PERO ABRE TURNO DE PALABRA SOBRE "LA ENORME EXCEPCIONALIDAD" DEL MOMENTO

Google Plus

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, suspendió este sábado la segunda votación de investidura de Jordi Turull como presidente de la Generalitat, pero abrió un turno de palabra para que los grupos parlamentarios puedan valorar la "enorme excepcionalidad de estos momentos" en Cataluña.



Torrent convocó a los grupos parlamentarios antes de comenzar la sesión plenaria convocada a las 11.30 de la mañana en la que Turull debería someterse a la segunda votación de investidura tras la fallida del pasado jueves.

Comenzada la sesión, Torrent tomó la palabra para subrayar el "momento profundamente excepcional" que vive Cataluña tras el envío a prisión preventiva de varios miembros del Parlamento de Cataluña, entre ellos Turull, que "debreía estar aquí" para defender su candidatura si el contexto fuera "ordinario, sin injerencias externas". Sin embargo, denunció, "los poderes del Estado están impidiendo que la voluntad expresada en las urnas se pueda manifestar libremente".

Considera "evidente" que en esas condiciones el pleno de investidura "no se puede celebrar" pero también es "evidente la excepcionalidad y la gravedad" ante la cual los parlamentarios "tenemos que hablar" y todos los portavoces deberían "manifestarse con libertad". Actuar como si no pasara nada, añadió, perpetuaría una situación "de injusticia, represión, involución".

Por ello, suspendió el pleno de investidura pero dando antes la palabra a los portavoces por quince minutos a cada uno para posicionarse "sobre la enorme excepcionalidad en estos momentos", y expresó un "sentido y cálido abrazo" a los dirigentes políticos ausentes por haber salido de España o por estar en prisión preventiva. "No descansaré hasta que estén de vuelta en casa", aseguró.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso