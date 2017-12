CATALUÑA. LA SALA DE LO PENAL DEL SUPREMO CITA EL 4 DE ENERO A JUNQUERAS PARA ESTUDIAR SU EXCARCELACIÓN

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que fija para el 4 de enero, a las 10.30 horas, la vista en la que se decidirá sobre el recurso de apelación presentado por el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras en contra de la prisión provisional comunicada y sin fianza.



El líder de ERC y exnúmero dos del Gobierno catalán tendrá que asistir a la vista, ya que la Sala ha convocado “la deliberación y resolución, con vista y asistencia recurrente”, para escucharle y decidir si lo excarcela o no.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala que desestime el recurso de apelación de Junqueras contra la prisión decretada por el juez instructor de la causa, Pablo Llarena. El ministerio público entiende que sigue existiendo peligro de reiteración delictiva.

El fiscal estima que “los argumentos contenidos en el auto judicial recurridos siguen siendo plenamente válidos", puesto que aunque "nos hallamos en un momento inicial de la investigación, existen indicios que soportan la acusación de rebelión, alternativamente sedición, y malversación".

Además, destaca la "vinculación" del exvicepresidente con "los actos de explosión violenta" ocurridos durante el registro por la Guardia Civil de la Consejería de Economía, y en ese sentido recuerda "su presencia en los mismos" y la falta de actuación de los Mossos para atajar los disturbios.

Junqueras, cabeza de lista de ERC en las elecciones del 21-D, está en prisión preventiva desde el 2 de noviembre por su implicación en el sumario que investiga a todo el exgobierno catalán y a la Mesa del Parlamento por delitos de rebelión, sedición y malversación.

El exvicepresidente de la Generalitat presentó recurso en contra de su ingreso en prisión argumentando que sus derechos políticos se están viendo menoscabados por no poder participar en la campaña electoral y afirmaba literalmente que “el texto constitucional protege a los independentistas”.

Aseguraba igualmente que no existe riesgo de reiteración delictiva y que en caso de ser liberado no actuaría para reactivar la independencia de Cataluña más allá de lo que establece y reconoce la ley.

“No puede existir riesgo de reiteración cuando la persistencia en la acción unilateral, si ello es un elemento para sospechar de riesgos futuros, se basa en percepciones subjetivas y no en realidades. La realidad es que el escenario político actual es el de acatamiento del 155 de la Constitución, el de sometimiento a un proceso electoral, el del cese del gobierno de la Generalitat, y el de la propuesta (como mínimo en lo que atañe a mi mandante) de escenarios de diálogo y resolución bilateral de conflictos políticos”, defendía en el recurso su abogado, Andreu Van den Eynde.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso