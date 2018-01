CATALUÑA. EL SUPREMO NO DECIDIRÁ HOY SI EXCARCELA A JUNQUERAS

Google Plus

Los tres magistrados del Tribunal Supremo que decidirán sobre la excarcelación o no del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras no se pronunciarán al respecto este jueves, después de que hacia las dos y media de esta tarde suspendieran la deliberación que iniciaron hacia la una, al finalizar la vista de esta mañana.



Fuentes jurídicas informaron de que los jueces Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge no tienen previsto deliberar esta tarde y seguirán haciéndolo mañana, viernes.

Estos miembros de la Sala de lo Penal del Supremo se retiraron a deliberar al terminar la vista, que se celebró de 10.30 a 13.00 horas y en la que el abogado del exvicepresidente catalán, Andreu Van den Eynde, defendió el recurso en favor de la excarcelación de su cliente.

Al posicionamiento de este letrado se sumaron los defensores de otros acusados en el proceso secesionista. Por su parte, la Fiscalía y la acción popular, que lleva el partido Vox, demandaron que Junqueras siga en prisión y se refrende la prisión provisional para el exvicepresidente catalán que acordó el instructor Pablo Llarena, que es quien lleva los sumarios en el Supremo por el proceso independentista.

En la vista de esta mañana tomó la palabra Junqueras y esgrimió su pacifismo, sus convicciones cristianas y su apuesta por la “vía dialogada” en Cataluña, como argumentos en favor de su excarcelación.

Tras finalizar esta sesión, el exvicepresidente catalán fue trasladado de vuelta a la prisión de Estremera (Madrid), donde ingresó el pasado 2 de noviembre por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que es quien empezó a instruir el sumario por el proceso secesionista.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso