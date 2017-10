CATALUÑA. EL PNV CREE QUE “RAJOY DEBERÍA SER SUFICIENTEMENTE INTELIGENTE COMO PARA NO METERSE EN EL PANTANAL DE APLICAR EL 155”

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, manifestó este martes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “debería ser suficientemente inteligente como para no meterse en el pantanal que puede suponer aplicar el 155”.

En estos términos se pronunció antes de participar en la Junta de Portavoces del Congreso cuando se le preguntó por las afirmaciones de varios ministros del Gobierno que preside Mariano Rajoy que están diciendo que ya no basta con que Puigdemont convoque elecciones en Cataluña para frenar el 155.

Esteban indicó que ellos van a respetar y apoyar lo que las “instituciones legitimas catalanas” decidan pero es “importante evitar que se aplique el 155”, porque se trata de una propuesta con la que se quiere “inconstitucionalmente ir mucho mas allá que restaurar determinadas medidas puntuales”.

Para el portavoz peneuvista, las medidas solicitadas por el Gobierno vía 155 “se saltan toda la legislación provocando excepcionalidad” y con ellas el Ejecutivo quiere ir "mucho más allá" que adoptar determinadas medidas puntuales. De ahí que consideren que es “muy importante que no se aplique” y por eso esperan que las instituciones catalanas “sepan acertar en la decisión para salvaguardar intereses de los catalanes”

A la vez que advirtió que la “épica suele ser llamativa, pero también efímera”, espetó a que las instituciones catalanas sepan tomar decisiones “adecuadas” para "salvaguardar aquellas cosas que siempre han dicho que quieren defender, esto es, los intereses de Cataluña y sus ciudadanos".

Respecto a las afirmaciones de varios ministros del Gobierno que preside Mariano Rajoy que están diciendo que ya no basta con que Puigdemont convoque elecciones en Cataluña para frenar el 155, Esteban dijo que se lo quiere escuchar al propio presidente porque, "a veces, los sargentos suelen ser mas fieros que los propios generales",

Por otra parte, consideró que ante la situación política sobre Cataluña “no tiene mucho sentido” hablar de los Presupuestos Generales del Estado y señaló que en esta cuestión habría que preguntar al PSOE, “no a nosotros”, por qué el Gobierno, en sede parlamentaria, se dirige a los socialistas para su respaldo.

