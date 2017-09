CATALUÑA. RIVERA SUBRAYA QUE YUGOSLAVIA FUE “NACIÓN DE NACIONES” Y “YA SABEMOS CÓMO ACABÓ”

- Rajoy reconoce que “cuando uno no sabe dónde ir” lo mejor es quedarse quieto “porque acabas no teniendo ningún problema”. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, alertó este miércoles del riesgo que comportan las “ocurrencias” al abordar una reforma de la Constitución para resolver el desafío independentista en Cataluña, y puso como ejemplo a Yugoslavia, que se convirtió en “nación de naciones” en 1974 “y ya sabemos cómo acabó”.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Rivera preguntó a Rajoy si está dipsuesto a “empezar a impulsar” el punto del acuerdo de investidura referido a la mejora y actualización de la Constitución.

Rivera reconoció que esa reforma puede no ser urgente pero es “importante” porque la Constitución es garante de derechos y libertades y es necesario “actualizarla”, eso sí, “sin ocurrencias, sin disparates”, requiriendo una propuesta a juristas y expertos designados por los grupos parlamentarios.

Aunque no se haga “ahora”, cuando la urgencia es “parar al golpe a la democracia” que están perpetrando los independentistas en Cataluña, Rivera pidió que se empiece a pensar en esa reforma evitando el inmovilismo.

Rajoy le alertó de la necesidad de distinguir lo urgente y, aunque se declaró “dispuesto” a hablar de esa reforma, subrayó que la prioridad ahora es “defender” la Constitución como está haciendo el Gobierno junto al PSOE y a Ciudadanos frente a quienes “quieren liquidarla”.

Le recordó, en ese sentido, que hay quien está intentando “acabar” con la soberanía nacional, con el principio de legalidad y con el Estado de Derecho, que son pilares básicos de la Constitución, y que incluso están promoviendo una “legalidad paralela” a la existente.

Le emplazó por ello a defender la Constitución y a evitar el “disparate en el qu ese están instalando algunos”. A partir de ahí, reiteró, no tiene “ningún inconveniente” en hablar de esa reforma con rigor, con seriedad, y sin ocurrencias de las que por desgracia “estamos sobrados en España en los últimos tiempos”.

Rivera respondió que quienes defienden la Constitución son “los primeros” que tienen que mejorarla porque el inmovilismo, como las ocurrencias, no es la solución. El problema, le dijo, no es que Madrid pueda ser una nación o Formentera un Estado, sino preservar las libertades y la igualdad de los ciudadanos.

Por ello, rechazó sumarse a una “especie de comisión show”, en referencia a la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y reclamó en su lugar designar expertos para que hagan una propuesta rigurosa.

Rivera subrayó que en 1974 Yugoslavia se proclamó “nación de naciones” y décadas después “ya sabemos cómo acabó”, mientras que Alemania o Estados Unidos han reformado varias veces sus constituciones para reforzarlas.

“Esto del inmovilismo es muy relativo”, le replicó Rajoy, porque “a veces hay gente que se mueve en dirección contraria a la razón y en ese caso es mejor quedarse dond está”, y más aún, “cuando uno no sabe dónde ir y no lo tiene claro, pues quédate donde estás que acabas no teniendo ningún problema”.

Aunque una Constitución no es “inmutable”, Rajoy subrayó que todas nacen con “vocación de permanencia” y los cambios suelen ser “mínimos”, en el caso de la española solo dos y cuando ha sido “necesario”.

Se opuso por ello a “construir nada de nueva planta” y a preservar los pilares básicos del texto vigente. Además, junto a su disposición a abordar ese debate, reiteró la petición para “antes” dar la batalla frente al independentismo, convencido de que “van a ganar” el Estado de Derecho, la democracia, la razón y el sentido común.

