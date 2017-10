CATALUÑA. IGLESIAS DICE QUE “ESPAÑA NO SOBREVIVIRÁ” SI NO CONVENCE A LOS CATALANES Y COMBATE LA CORRUPCIÓN

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sostuvo hoy en el Congreso que “España no sobrevivirá como proyecto político” si no convence a los catalanes de que sigan formando parte del mismo y si no se combate la corrupción para que deje de dañar las instituciones

Iglesias hizo estas consideraciones en su réplica durante el debate en la Cámara Baja sobre la crisis catalana, en el que intervinieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los distintos partidos.

El líder de la formación morada afirmó en su respuesta a Rajoy que el sistema político español tiene una “crisis de legitimidad” y que lo “sensato” es hacerle frente poniendo en marcha “nuevas legalidades”, que sirvan, entre otras cosas, para mantener a Cataluña dentro del proyecto común.

En este sentido, dirigiéndose al presidente de Gobierno, Iglesias afirmó que “España, nuestra patria, no sobrevivirá como proyecto colectivo si la mayoría del pueblo catalán no quiere formar parte de ese proyecto colectivo”. A este respecto, apuntó que hay que reconocer que “la constitución territorial de este país tiene un problema”.

Al mismo tiempo, el responsable de Podemos se refirió a que “España no sobrevivirá si la corrupción sigue manchando la legitimidad de nuestras instituciones”.

