CATALUÑA. ALBIOL CREE QUE SI LOS SOBERANISTAS GANAN LAS ELECCIONES SERÁ “POR DEMÉRITO DE LOS CONSTITUCIONALISTAS”

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, afirmó este viernes que si el bloque independentista vuelve a ganar las elecciones catalanas “no será por méritos de ellos”, sino “por demérito de los constitucionalistas” y por el hecho de que quienes están “cansados” del pulso soberanista no acudan a las urnas el próximo 21 de diciembre.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, el líder del PP catalán defendió que si todos los ciudadanos que se sienten catalanes y españoles van a votar el 21-D, se va a “provocar un cambio democrático” en Cataluña que implicará que el independentismo vaya a la oposición “con toda seguridad”.

“Pero para eso es imprescindible tomar conciencia de lo que nos está pasando”, advirtió, al tiempo que vaticinó que el cambio en Cataluña será “imparable” si esto ocurre. “Pero para eso necesitamos que vayan a votar y voten proyectos valientes”, remarcó el candidato del PP a los comicios del 21-D.

Consideró que si todas aquellas personas que en las últimas elecciones en Cataluña votaron al PP y otros partidos constitucionalistas lo vuelven a hacer, “el independentismo será historia a partir del 21 de diciembre desde el punto de vista político en el Gobierno”. “Tenemos una gran oportunidad para poner punto final a este episodio y dejar de vivir en esa campaña de cinco años”.

Además, Albiol alertó de que una unión postelectoral de ERC, Podem y el PSC sería “muy perjudicial” y por ello animó a clarificar la fotografía de posibles pactos “lo antes posible”. Para Albiol, la formación morada es “la muleta del independentismo en toda España y singularmente en Cataluña”.

Descartó que una victoria independentista pueda precipitar que haya elecciones generales en España. “Yo creo que en principio no hay ninguna conexión entre la situación política en Cataluña y las mayorías parlamentarias en el Congreso”, indicó, escudándose en que hay una “cierta estabilidad en España” con el Gobierno de Mariano Rajoy que conviene mantener.

Eso sí, avisó de que el Estado estaría “legitimado” para volver a plantear el artículo 155 de la Constitución si se constituye un nuevo Govern que sigue “avanzando en la fractura social y en saltarse la legalidad”. Es más, defendió que si de estas elecciones resulta un Gobierno autonómico que continúa en la línea del anterior sería “obligatorio” seguir tomando “las medidas necesarias” para garantizar la legalidad.

“Mientras España siga creciendo, mientras en España se sigan creando cada día un número de puestos de trabajo suficientemente importante como para ser el motor de Europa en la creación de riqueza, me parece que sería un tanto arriesgado para ese crecimiento convocar unas elecciones y estar dos o tres meses un debate electoral”, manifestó.

