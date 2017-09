CATALUÑA. TARDÁ (ERC) ASEGURA QUE LA “SOBERANÍA” ESTÁ EN EL PARLAMENTO CATALÁN Y AHÍ SE DECIDIRÁ EL “ESCENARIO POS-1-O”

Google Plus

El portavoz de ERC ene el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, manifestó este jueves que la “soberanía” radica en el Parlamento catalán y que será en esta institución donde se decida el “escenario” que se abrirá tras la consulta convocada por el independentismo para este domingo.

De esta manera respondió Tardá en los pasillos del Congreso cuando se le preguntó por la afirmación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que dice que “no está encima de la mesa una declaración unilateral de independencia".

“Quien tiene la soberanía, donde radica, es en el parlamento, será el Parlament quien decida el escenario pos-1-O”, aseveró Tardá. Por ello, el portavoz de la formación independentista remarcó que “lo importante” es que los ciudadanos salgan a votar cívica y pacíficamente. “Nosotros, con los votos y las urnas, y el PP con la violencia”, apostilló.

Por otra parte, Tardá reconoció que no ha visto el vídeo difundido por el PP contra la ‘hispanofobia’ pero destacó que no le “extraña” viniendo de los populares, porque “todo el mundo sabe que los republicanos nunca, nunca, nunca, hemos tenido una palabra en contra de los distintos pueblos del Estado español”.

Respecto a la aparición del portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en el vídeo, con declaraciones contra la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, argumentó que se trata de “otra interpretación torticera”.

A su juicio, Rufián “pretendía halagarla” porque es una persona no nacida en Cataluña y está como jefa de la oposición y, además, “habla un catalán magnífico, envidiable”.

