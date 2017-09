CATALUÑA. LA QUERELLA CONTRA LOS MIEMBROS DE LA SINDICATURA ELECTORAL RECAE EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 15 DE BARCELONA

Google Plus

La querella presentada por la Fiscalía de Barcelona contra los integrantes de la autodenominada Sindicatura Electoral de Cataluña ha recaído, por turno de reparto, en el juzgado de instrucción 15 de Barcelona, según informaron este lunes fuentes del ministerio público. La querella se encuentra ya registrada en los juzgados pero aún está pendiente de admisión a trámite o no.

La Fiscalía se querelló el pasado día 14 de septiembre contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral, el órgano que está previsto que haga de árbitro durante la celebración del referéndum. Los miembros son Jordi Matas Dalmases, Marc Marsal, Josep Pagès, Tània Verge y Marta Alsina. La querella incluye también a los dos suplentes, Josep Costa i Roselló y Eva Labarta i Ferrer.

Anna Maria Magaldi, la fiscal jefe de Barcelona, que firma la querella, los acusa de desobediencia, malversación de fondos públicos y usurpación de funciones públicas.

Este órgano, como derivado de la Ley del Referéndum, fue suspendido por el TC y el tribunal dio a sus miembros 24 horas para que dejaran el cargo, cosa que no han hecho a estas alturas. Además, han empezado a crear la estructura electoral con los síndicos electorales de cada una de las demarcaciones.

El fiscal hizo una advertencia a los cinco miembros de la sindicatura: "Se les advierte a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada; en particular, que se abstengan de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación, de la creación de ningún registro y/o fichero necesario para la celebración del referéndum de autodeterminación y de cualquier acto y/o actuación".

Les prohíbe por lo tanto crear toda la estructura electoral necesaria para el control, organización y supervisión de la votación.



