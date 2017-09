CATALUÑA. EL PSOE PIDE “SENTIDO COMÚN” Y “DIÁLOGO” AL GOVERN PARA EVITAR “CONFRONTACIÓN” EL 1-O

Google Plus

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, hizo este viernes una llamada al Gobierno catalán para que “ponga sentido común” con el fin de evitar que este domingo, en la consulta convocada por los independentistas, se genere un escenario de “confrontación”.



Robles insistió, en una entrevista en Cuatro recogida por Servimedia, en que los socialistas van a “apostar y trabajar firmemente por el diálogo”, porque entienden que es el “el único camino posible en este momento”.

“Cualquier confrontación no va a solucionar problemas, va a crispar mucho más a la sociedad, y en este momento no es razonable un escenario de confrontación como el que se va a plantear el domingo en un sitio como Cataluña”, expresó.

La portavoz socialista insistió en que el domingo no se va celebrar un referéndum como tal, porque la consulta “no tiene validez ni seguridad jurídica”.

