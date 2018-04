CATALUÑA. EL SENADOR CLERIES PIDE ANTE EL SUPREMO LA LIBERTAD DE LOS “PRESOS POLÍTICOS”, CUYO PROCESAMIENTO “NO SE AGUANTA POR NINGÚN LADO”

Google Plus

El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, acudió este martes a las puertas del Tribunal Supremo, donde hoy prestan declaración indagatoria tres exconsellers de la Generalitat, y allí pidió que se ponga en libertad a los "presos políticos", porque su procesamiento "no se aguantan por ningún lado".



Hoy estaban citados los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva, a los que manifestó su apoyo. Para desmontar la acusación por malversación, Cleries recordó que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho "en las últimas, penúltimas y recientes declaraciones” que "no se ha destinado ni un euro de dinero público al referéndum ni a todo lo que ha sucedido en Cataluña".

En esa misma línea recordó que la prensa alemana, país donde se encuentra el expresident Carles Puigdemont a la espera de saber si los tribunales acuerdan su entrega a España por malversación, desvela las “muchas dificultades” que existen “para justificar esta acusación de malversación".

Insistió en que tampoco cabe achacar un delito de rebelión a los procesados porque el referéndum se celebró de manera "cívica y pacífica", y abogó por solucionar el conflicto por vías exclusivamente políticas.

Finalmente, aseguró que su partido no desea unas nuevas elecciones, sino más bien “dar un revés al Gobierno del Estado" para acabar con la aplicación del artículo 155, siempre "respetando el resultado de las urnas".



