CATALUÑA. EL PSOE ASEGURA QUE EL 155 SEGUIRÁ HASTA QUE EL PRESIDENTE NO TENGA LAS “ATADURAS JUDICIALES” DE TURULL

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, aseguró este jueves que la aplicación del artículo 155 de la Constitución seguirá vigente en Cataluña hasta que la persona elegida para presidir la Generalitat “pueda actuar sin ningún tipo de ataduras judiciales, como ahora mismo tiene (Jordi) Turull”.



De esta manera se expresó Robles en una rueda de prensa en el Congreso cuando se le preguntó por la vigencia del 155 ante la sesión del Parlament convocada esta tarde para investir a Jordi Turull como presidente de la Generalitat.

Turull, que fue consejero de la Presidencia en el Gobierno de Puigdemont y que concurrió como número cuatro de la lista en las elecciones del 21-D, está en libertad condicional tras el pago de una fianza porque se le imputan tres presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por organizar el referéndum del 1-O y pasó un mes encarcelado en Estremera por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

Robles señaló que el 155, puesto en marcha el Gobierno con el respaldo del PSOE por la “irresponsabilidad” de Carles Puigdemont, fijaba que estaría en vigor hasta que hubiera un gobierno en Cataluña “legítimamente constituido”.

“Si quien se presenta como presidente, es alguien que tiene responsabilidades judiciales pendientes y que además está en trámite la posibilidad de que se tomen determinada decisiones que puedan cuestionar su actuación como presidente, es evidente que no habrá una situación de normalidad democrática”, remarcó.

La portavoz socialista dijo que “no hay ninguna duda” de que Cataluña “no se merece” un candidato a una persona que en cualquier momento puede comparecer ante un juicio oral “por delitos de especial relevancia”. Y señaló que en la lista de Junts per Catalunya hay hombres y mujeres que pueden representarles “sin esa rémora”.

En este sentido, exigió “normalidad democrática y eso es que nadie con causas judiciales pendientes” pueda ser presidente porque estaría “más pendiente” de su situación procesal que de los intereses generales de Cataluña.

Además, criticó la elección de Turull por sus vínculos pasados porque representa a “esa Convergència que pactó con el PP, la del 3 per cent y la de los retrocesos en materia social” en Cataluña.

Robles analizó la situación en Cataluña, habida cuenta de que han pasado tres meses desde las elecciones del 20-D, y afirmó que los independentistas se encuentran “cómodos” con la aplicación del 155 porque en este tiempo “no han hecho el mínimo gesto de poner una candidatura de alguien que pueda pasar página a esta aplicación”.



